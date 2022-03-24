林昀儒鄭怡靜WTT混雙直落三勝出 兩人聯手後第6冠[影]

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台灣桌球黃金組合林昀儒（左）與鄭怡靜（右）24日在WTT挑戰賽卡達站混雙決賽打敗對手，摘下兩人合作後的第6座混雙冠軍。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北24日電）複製上一次交手劇本，世界排名第1的混雙組合林昀儒與鄭怡靜今天在WTT挑戰賽卡達站3局只讓印度吉納納賽卡蘭與巴特瑞拿下12分，以3比0霸氣橫掃對手奪冠。

台灣桌球一哥林昀儒與一姐鄭怡靜「強強聯手」，去年兩人在東京奧運拿下隊史首面桌球混雙銅牌，兩人今天在杜哈以11比4、11比5、11比3輕取印度組合，摘下本季首冠，同時也是聯手以來所拿下的第6座冠軍。

林昀儒與鄭怡靜「黃金混雙」自2019年首度合拍後，至今已先後在阿曼、深圳、香港與杜哈拿下混雙冠軍，其中兩人近2年光在杜哈就包攬3座冠軍，杜哈也堪稱是兩人的福地。

台灣組合今天在WTT挑戰賽卡達站混雙壓軸決賽，遭遇世界排名第7的吉納納賽卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran）與巴特瑞（Manika Batra），雙方曾在新加坡大滿貫賽8強交鋒，當時台灣「黃金混雙」就是以3比0完勝橫掃對手。

台灣、印度兩組人馬今天在冠軍賽再次會師，開局在2比2打平時，台灣「黃金混雙」開始加速，靠著一波9比2攻勢打爆對手，先以11比4拿下。

次局台灣組合先以5比1攻勢開局，在一路領先的優勢下，再以11比5拿下，局數也以2比0取得「聽牌」。

「黃金混雙」第3局開賽最多取得9比2大幅領先，幾乎提前底定勝局，最後以11比3搞定對手，拿下冠軍。（編輯：張雅淨）1110324