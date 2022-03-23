黃怡樺陳思羽延續驚奇 WTT挑戰賽打進女雙決賽

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（中央社記者龍柏安台北23日電）37歲的桌壇老將黃怡樺和28歲的陳思羽相隔6年再次攜手合作，擦出亮麗火花，兩人今天在WTT挑戰賽卡達站女雙4強，以3比1擊敗韓國梁夏銀與田志希，挺進決賽。

黃怡樺是過去台灣桌球的女單一姐，曾參加過4屆奧運，她曾在里約奧運桌球女團賽和陳思羽短暫搭配，沒想到相隔6年後兩人竟在國際舞台攜手合作。

這次WTT挑戰賽卡達站，黃怡樺和陳思羽聯手從會外賽開始闖關，一路殺進會內賽，並在8強賽以3比0手刃世界排名第6的印度組合坎馬斯（Archana Girish Kamath）與巴特瑞（Manika Batra），大步邁進4強。

今天台灣雙姝4強再以11比5、16比18、11比8、11比9解決世界排名第7的韓國梁夏銀與田志希，殺入決賽，接下來將與日本小將木原美悠與長崎美柚爭冠。

台灣組合今天開賽就連拿6分亮麗開局，在一路領先的優勢下以11比5拿下。次局戰況陷入膠著，雙方一路相互拉鋸，台灣組合浪費了4個局點、久攻不下，最終以16比18失守。

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黃怡樺畢竟是經驗老到的老將，次局失利後很快回穩，接下來攜手陳思羽再與對手陷入纏鬥，在7比7平手之際，兩人連下3分拉開差距，最後以11比8拿下，並取得2比1超前。

決勝局台灣組合在3比4落後下，拉出7比2攻勢後來居上，並握有4個局點，眼看勝利就在眼前，沒想到對手全力反撲連追3分，所幸兩人沒讓對手延長戰線，以11比9收下勝利，也挺進壓軸決賽。（編輯：吳協昌）1110323