林昀儒單打失利 混雙與鄭怡靜聯手闖進WTT決賽

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（中央社記者龍柏安台北23日電）男單次輪失利的痛楚還來不及消化，台灣桌球好手林昀儒休息片刻後又提拍和鄭怡靜聯手出擊，兩人在混雙4強用不到20分鐘，以3比0輕取香港的何鈞傑與李皓晴晉級決賽。

林昀儒22日深夜在WTT挑戰賽杜哈站男單次輪，以1比3不敵同為左手持拍的21歲中國選手袁勵岑，凌晨又和鄭怡靜「合拍」出戰混雙，兩人以11比7、11比6、11比2輕取香港組合，連3戰以一局未失的完美表現輕鬆闖關，接下來將與印度的吉納納賽卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran）與巴特瑞（Manika Batra）爭冠。

事實上，林昀儒與鄭怡靜上週在WTT大滿貫賽新加坡站，才在8強賽以3比0橫掃吉納納賽卡蘭與巴特瑞，沒想到兩組人馬轉戰杜哈又在決賽狹路相逢，近況正夯的台灣「黃金混雙」若沒意外，奪冠機會濃厚。

林昀儒與鄭怡靜是當今世界排名第1的混雙組合，今天混雙4強賽首局雙方以5比5打平，台灣的「黃金混雙」一口氣連拿4分甩開對手糾纏，先以11比7拿下。

先馳得點的台灣組合次局火力更猛，開賽就拉出6比1攻勢，對方雖連追3分縮小差距，不過「黃金混雙」連搶兩分站穩腳步，再以11比6拿下。

取得「聽牌」優勢的台灣組合避免夜長夢多，第3局以8比1攻勢開局直接海放對手，對手僅勉強再追1分，林昀儒與鄭怡靜就以11比2的懸殊差距關門並收下勝利。（編輯：陳政一）1110323