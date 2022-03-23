更多編輯台推薦新聞：
Omicron亞型變異株BA.2傳播速度、症狀如何？QA一次看
生活

Omicron亞型變異株BA.2傳播速度、症狀如何？QA一次看

波蘭台人收留難民 盼烏克蘭人知道「台灣也能幫忙」
國際

波蘭台人收留難民 盼烏克蘭人知道「台灣也能幫忙」

2022奧斯卡看點整理 「犬山記」珍康萍有望改寫金獎史

2022奧斯卡看點整理 「犬山記」珍康萍有望改寫金獎史

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花東地震玉興橋新建橋面震垮 民眾：全部落都被震醒
首頁 / 運動

林昀儒單打失利 混雙與鄭怡靜聯手闖進WTT決賽

2022/3/23 02:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北23日電）男單次輪失利的痛楚還來不及消化，台灣桌球好手林昀儒休息片刻後又提拍和鄭怡靜聯手出擊，兩人在混雙4強用不到20分鐘，以3比0輕取香港的何鈞傑與李皓晴晉級決賽。

林昀儒22日深夜在WTT挑戰賽杜哈站男單次輪，以1比3不敵同為左手持拍的21歲中國選手袁勵岑，凌晨又和鄭怡靜「合拍」出戰混雙，兩人以11比7、11比6、11比2輕取香港組合，連3戰以一局未失的完美表現輕鬆闖關，接下來將與印度的吉納納賽卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran）與巴特瑞（Manika Batra）爭冠。

事實上，林昀儒與鄭怡靜上週在WTT大滿貫賽新加坡站，才在8強賽以3比0橫掃吉納納賽卡蘭與巴特瑞，沒想到兩組人馬轉戰杜哈又在決賽狹路相逢，近況正夯的台灣「黃金混雙」若沒意外，奪冠機會濃厚。

林昀儒與鄭怡靜是當今世界排名第1的混雙組合，今天混雙4強賽首局雙方以5比5打平，台灣的「黃金混雙」一口氣連拿4分甩開對手糾纏，先以11比7拿下。

先馳得點的台灣組合次局火力更猛，開賽就拉出6比1攻勢，對方雖連追3分縮小差距，不過「黃金混雙」連搶兩分站穩腳步，再以11比6拿下。

取得「聽牌」優勢的台灣組合避免夜長夢多，第3局以8比1攻勢開局直接海放對手，對手僅勉強再追1分，林昀儒與鄭怡靜就以11比2的懸殊差距關門並收下勝利。（編輯：陳政一）1110323

延伸閱讀
林昀儒鄭怡靜聯手直落三勝出 WTT挑戰賽挺進4強林昀儒鄭怡靜直落三獲勝 挺進WTT挑戰賽混雙8強林昀儒鄭怡靜擊退法國組合 闖進WTT大滿貫冠軍賽[影]
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族