更多編輯台推薦新聞：
美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看
產經

美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看

林昀儒鄭怡靜不敵中國組合 WTT大滿貫賽混雙獲亞軍
運動

林昀儒鄭怡靜不敵中國組合 WTT大滿貫賽混雙獲亞軍

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了
國際

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
戴資穎直落二橫掃泰國女將 闖進全英公開賽8強
首頁 / 運動

林昀儒與馬龍激戰5局惜敗 無緣WTT大滿貫賽4強

2022/3/17 20:56（3/17 21:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣桌球選手林昀儒（圖）17日在WTT大滿貫賽男單與中國名將馬龍激戰，最後以2比3惜敗。（中央社檔案照片）
台灣桌球選手林昀儒（圖）17日在WTT大滿貫賽男單與中國名將馬龍激戰，最後以2比3惜敗。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北17日電）世界排名第7的台灣桌球一哥林昀儒，今晚在WTT大滿貫賽男單8強，和兩屆奧運金牌得主、中國名將馬龍激戰5局，最後以2比3惜敗，對戰2連勝也喊卡。

總獎金200萬美元（約新台幣5649萬）的WTT大滿貫賽新加坡站，今天進行男、女單打8強賽，台灣僅剩林昀儒一人單兵作戰，他的對手則是世界排名第2的中國名將馬龍。

馬龍先後曾在2016里約奧運與2020東京奧運男單摘金，也是奧運桌球史上男單連霸的第1人，此外他還曾在2015至2019年寫下世錦賽男單3連霸，堪稱是當今桌壇的最難纏的對手之一。

林昀儒生涯曾和馬龍交手4次，雙方勝負各半，不過近2次碰頭，林昀儒都是贏家，包括2019年在中國成都世界盃銅牌戰，當時兩人鏖戰7局，最後林昀儒以4比3險勝鍍銅。

昨天16強賽後，林昀儒接受場邊記者訪問，談到今天的對手馬龍，他謙遜表示，雙方交手他仍屈居下風，因此打起來不會有什麼壓力，「就放手一搏吧。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

事實上今天林昀儒的確放開身手全力進攻，開局他就拉出6比1攻勢，在一路領先下先以11比5拿下，不料接下來戰況丕變，林昀儒因失誤過多，連續兩局開賽都以1比6落後，讓他接連以6比11、4比11連丟兩局，並讓對手取得「聽牌」優勢。

處在淘汰邊緣的林昀儒，沒有放棄鬥志全力搶攻，他在第4局把握10比9領先，以11比9搶下將局數扳平，無奈決勝局6比7落後時，一口氣連丟3分被拉開差距，最終以7比11棄守無緣晉級。（編輯：陳政偉）1110317

延伸閱讀
林昀儒挺進WTT大滿貫賽8強 鄭怡靜惜敗出局[影]挺進WTT大滿貫賽16強 林昀儒：開局開得不錯新加坡WTT大滿貫賽 林昀儒男單首輪輕鬆過關
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族