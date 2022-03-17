林昀儒與馬龍激戰5局惜敗 無緣WTT大滿貫賽4強

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台灣桌球選手林昀儒（圖）17日在WTT大滿貫賽男單與中國名將馬龍激戰，最後以2比3惜敗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北17日電）世界排名第7的台灣桌球一哥林昀儒，今晚在WTT大滿貫賽男單8強，和兩屆奧運金牌得主、中國名將馬龍激戰5局，最後以2比3惜敗，對戰2連勝也喊卡。

總獎金200萬美元（約新台幣5649萬）的WTT大滿貫賽新加坡站，今天進行男、女單打8強賽，台灣僅剩林昀儒一人單兵作戰，他的對手則是世界排名第2的中國名將馬龍。

馬龍先後曾在2016里約奧運與2020東京奧運男單摘金，也是奧運桌球史上男單連霸的第1人，此外他還曾在2015至2019年寫下世錦賽男單3連霸，堪稱是當今桌壇的最難纏的對手之一。

林昀儒生涯曾和馬龍交手4次，雙方勝負各半，不過近2次碰頭，林昀儒都是贏家，包括2019年在中國成都世界盃銅牌戰，當時兩人鏖戰7局，最後林昀儒以4比3險勝鍍銅。

昨天16強賽後，林昀儒接受場邊記者訪問，談到今天的對手馬龍，他謙遜表示，雙方交手他仍屈居下風，因此打起來不會有什麼壓力，「就放手一搏吧。」

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事實上今天林昀儒的確放開身手全力進攻，開局他就拉出6比1攻勢，在一路領先下先以11比5拿下，不料接下來戰況丕變，林昀儒因失誤過多，連續兩局開賽都以1比6落後，讓他接連以6比11、4比11連丟兩局，並讓對手取得「聽牌」優勢。

處在淘汰邊緣的林昀儒，沒有放棄鬥志全力搶攻，他在第4局把握10比9領先，以11比9搶下將局數扳平，無奈決勝局6比7落後時，一口氣連丟3分被拉開差距，最終以7比11棄守無緣晉級。（編輯：陳政偉）1110317