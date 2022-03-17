與馬龍激戰5局惜敗 林昀儒：機會球沒把握好

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世界排名第7的台灣桌球一哥林昀儒（圖）17日晚間在WTT大滿貫賽男單8強賽，迎戰中國名將馬龍，激戰5局仍以2比3惜敗，無緣4強賽。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年3月17日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡17日專電）台灣桌球一哥林昀儒今晚在WTT大滿貫賽男單8強賽與中國名將馬龍激戰5局，最後2比3惜敗。他賽後受訪表示，決勝局有一兩個自己的機會球，但沒有把握好。

總獎金200萬美元的WTT（世界桌球職業大聯盟）新加坡大滿貫賽自7日至20日在新加坡華僑銀行室內體育館（OCBC Arena）舉行。林昀儒與鄭怡靜昨晚在混雙決賽以0比3不敵中國組合王楚欽與孫穎莎，拿下亞軍。

男單世界排名第7的林昀儒今晚對上兩屆奧運金牌得主、世界排名第2的馬龍。一開局林昀儒就拉出6比1攻勢，在一路領先下先以11比5拿下。

接下來戰況丕變，林昀儒以6比11、4比11連丟兩局，並讓對手取得「聽牌」優勢。

儘管如此，林昀儒沒有放棄鬥志全力搶攻，在第4局把握10比9領先，以11比9搶下，將局數扳平。可惜決勝局在6比7落後時，一口氣連丟3分被拉開差距，最終以7比11棄守，無緣晉級。

林昀儒、馬龍在場上競爭激烈，雙方球迷在觀眾席的加油聲也不間斷，場面十分熱鬧。

林昀儒賽後接受大會訪問時表示，自己贏了第一局後，接著2局馬龍也變化很快，自己沒有及時做出調整。雖然第4局有轉回來一些，但決勝第5局時，有一兩個自己的機會球，沒有把握好。

馬龍先後曾在2016里約奧運與2020東京奧運男單摘金，還曾寫下世錦賽男單3連霸，堪稱是當今桌壇的最難纏的對手之一。林昀儒生涯曾和馬龍交手4次，雙方勝負各半，不過近2次碰頭，都由林昀儒獲勝。

台灣桌球一哥林昀儒（右）17日晚間在WTT大滿貫賽男單8強賽，迎戰中國名將馬龍（左），在激戰5局後，仍以2比3惜敗，無緣4強賽。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年3月17日

談及今晚對上馬龍的賽前準備，林昀儒向中央社記者表示，還算熟悉對手，這次也跟平常一樣看影片備戰，準備還算充分。

對於與馬龍再次交手，林昀儒說，滿享受這場比賽，但只要一兩個球沒把握好，就可能輸掉比賽。馬龍畢竟是世界冠軍，「要去衝破他，不容易」。

林昀儒教練偉關晴光賽後也說，林昀儒這場表現不錯，但幾個關鍵球沒把握住，有點可惜。

談及再次與林昀儒交手，馬龍受訪表示，林昀儒是世界上年輕有為的球員，現在對上外國選手的穩定性以及給中國隊帶來的衝擊，透過多次比賽都已感受到了。自己非常認真準備今晚的比賽，但比賽還是非常困難，「這就是他現在的實力」。

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此外，結束WTT大滿貫賽事後，林昀儒19日凌晨將飛往卡達，參加WTT挑戰賽杜哈站、WTT球星挑戰賽杜哈站等2項賽事，隨後才返台。

對於今年是否有給自己設定目標，林昀儒向記者表示，「目前還是希望多享受比賽」，享受比賽時的感覺。每場比賽都好好準備，「永遠都用最完整的心態去面對每一場球」。（編輯：黃自強） 1110317