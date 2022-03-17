鄭怡靜小林WTT大滿貫賽混雙亞軍 總統：真的很厲害

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（中央社記者溫貴香台北17日電）東京奧運桌球混雙銅牌組合林昀儒與鄭怡靜，16日在WTT新加坡大滿貫賽拿下今年首個混雙決賽亞軍；總統蔡英文昨晚透過臉書表示，林昀儒、鄭怡靜真的很厲害、辛苦了。

蔡總統在臉書指出，世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽事，台灣桌球一姊鄭怡靜和小林同學林昀儒，拿下今年首個大滿貫賽事亞軍。怡靜與昀儒堅強的實力，不僅一路晉級混雙決賽，更摘下亞軍，真的很厲害。

總統表示，除了混雙亞軍，桌球教父莊智淵和陳建安也拿下男雙銅牌，台灣選手的精采表現令人振奮，「林昀儒將拚男單8強，一起為昀儒加油」。

目前混雙高居世界排名第1的林昀儒與鄭怡靜，兩人自2019年「合拍」以來，包括這一站在新加坡登場的WTT大滿貫賽在內，總計9度闖進決賽，共拿下5冠、4亞，其中兩人在去年卡達杜哈曾連續包攬2座冠軍。

不過，林昀儒與鄭怡靜16日在WTT大滿貫混雙決賽，以0比3不敵去年世界桌球錦標賽金牌、中國組合王楚欽與孫穎莎，拿下亞軍。

台灣「桌球教父」莊智淵與老搭檔陳建安16日在WTT大滿貫賽4強賽，以1比3不敵去年亞洲桌球錦標賽男雙金牌得主、日本的戶上隼輔與宇田幸矢，並列季軍。（編輯：林克倫）1110317