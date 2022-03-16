林昀儒鄭怡靜不敵中國組合 WTT大滿貫賽混雙獲亞軍[影]

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林昀儒（前左）與鄭怡靜（前右）16日在WTT大滿貫賽混雙決賽，以0比3不敵中國組合王楚欽與孫穎莎，拿下亞軍。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年3月16日

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（中央社記者龍柏安台北16日電）東京奧運桌球混雙銅牌組合林昀儒與鄭怡靜今天在WTT大滿貫賽混雙決賽，以0比3不敵去年世界桌球錦標賽金牌、中國組合王楚欽與孫穎莎，拿下亞軍。

目前混雙高居世界排名第1的林昀儒與鄭怡靜，兩人自2019年「合拍」以來，包括這一站在新加坡登場的世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽在內，總計9度闖進決賽，共拿下5冠、4亞，其中兩人在去年卡達杜哈曾連續包攬2座冠軍。

WTT大滿貫賽是林昀儒與鄭怡靜今年首度在國際舞台攜手出擊，上一戰鄭怡靜與小將黎昕祐在WTT阿曼站拿下銅牌，此站她回歸「舊愛」，也重拾「黃金混雙」風采，兩人聯袂挺進壓軸決賽。

林昀儒與鄭怡靜今天爭冠對手，是去年世錦賽金牌的中國組合王楚欽與孫穎莎，雙方去年就曾在世錦賽4強會師，可惜台灣組合以1比3吞敗，最終獲得銅牌，未能改寫隊史新猷。

今天開局台灣組合有些不順，在先馳得點後連丟4分，最多陷入2比9落後，首局先以3比11丟掉。

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歷經首局失利，次局台灣組合重新調整腳步，開始跟上對手節奏，戰況也呈現拉鋸，台灣組合在8比7領先之際連丟3局，不過兩人成功化解兩個局點，順利將比數扳平，可惜接下來林昀儒與鄭怡靜輪流回擊掛網，以10比12連丟兩局，也讓對手取得聽牌優勢。

陷入0比2絕境的台灣組合，第3局開賽又陷入1比3落後，接下來中國組合連拿6分，一鼓作氣拉開差距，最後台灣組合再以4比11失手。（編輯：張雅淨）1110316

林昀儒、鄭怡靜16日在WTT大滿貫賽混雙決賽，以0比3不敵中國組合。鄭怡靜（左）賽後受訪說，沒把風格打出來，林昀儒（右）則說，在線路處理上應該可以更好。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年3月16日