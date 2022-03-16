WTT女單16強止步 鄭怡靜：決勝局未能堅定戰術

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台灣桌球一姊鄭怡靜（圖）16日在WTT大滿貫賽女單16強賽，以2比3惜敗日本名將石川佳純，未能挺進8強。中央社記者侯姿瑩攝 111年3月16日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡16日專電）台灣桌球一哥林昀儒、一姊鄭怡靜今天在WTT大滿貫賽先後出賽。鄭怡靜以2比3惜敗日本名將石川佳純，她賽後受訪表示，自己在決勝局未能堅定賽前設定戰術去打，節奏有點太快。

總獎金200萬美元的WTT（世界桌球職業大聯盟）新加坡大滿貫賽自7日至20日在新加坡華僑銀行室內體育館（OCBC Arena）舉行。台灣選手今天在女單、男單、混雙及男雙賽事，輪番上陣。

女單世界排名12的鄭怡靜今天對上世界排名第8的石川佳純，開賽後以8比11、8比11連丟兩局。在0比2劣勢下，鄭怡靜第3局開始回穩，以11比5拿下，接著再以11比8追回1局。

到了決勝局，鄭怡靜在1比3落後下，連丟8分，以1比11讓出，最終以2比3惜敗，未能挺進8強。

鄭怡靜賽後接受中央社記者訪問時表示，今天自己進入狀態有點慢，前2局「沒有及時處理好讓我難受的球」，覺得輸得非常快，不過第3、第4局自己戰術有打對，節奏也有控制住。

她說，自己在第3、第4局打得很有耐心，先調動對手，再進行攻擊。第5局自己未能堅定賽前設定的戰術去打，節奏有點太快了，「如果放慢一點打、有耐心一點打，可能結果會不一樣吧」。

石川佳純接受大會賽後訪問時表示，跟鄭怡靜的比賽經常都打到最後一局才分出勝負。今天在決勝局，自己沒有慌掉，最後拿下勝利。

男單方面，世界排名第7的林昀儒今天對上世界排名12的斯洛維尼亞好手約爾吉奇（Darko Jorgic）。雙方過去兩度交手，勝負各半，兩人最近一次交手是在去年東京奧運桌球男單8強，當時林昀儒以4比0橫掃對手。

林昀儒今天先以11比4、11比3連下兩局，取得聽牌優勢。第3局約爾吉奇展開強力反撲，一路緊咬比數，所幸林昀儒頂住壓力，仍以11比9拿下，最終以3比0淘汰對手。

對於自己今天的表現，林昀儒賽後受訪表示，「整個人狀態都算很好」，賽前準備也做得不錯，「沒想到今天發揮得這麼好」。

至於接下來8強賽如何備戰去年東京奧運金牌得主、中國名將馬龍，林昀儒坦言，跟馬龍比，自己還是比較下風一點，「就是好好去做準備」。

馬龍日前受訪形容，林昀儒「現在已經是中國運動員主要的對手」，還很年輕，相信未來還有很多發展空間。記者問及林昀儒對馬龍的看法，他說，對方已是「全滿貫」球員，「已經是完美的存在了，我也沒什麼好說的」。

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此外，在新加坡大滿貫賽女單16強止步的鄭怡靜表示，這次自己並非在特別好的狀態下參賽，但儘管在場上遇到困難，自己也能試著解決，對她來說，這是最大的收穫。

特別是首輪比賽對上日本女將加藤美優，激戰五局後，鄭怡靜在決勝局以2分驚險獲勝，迎來今年首場單打勝利。「那場比賽增添我不少信心」，她說，在非最理想的狀態下拿下勝利，對她而言，是一項突破。（編 輯：高照芬）1110316