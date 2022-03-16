WTT大滿貫賽混雙獲亞軍 鄭怡靜：沒把風格打出來

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（中央社記者侯姿瑩新加坡16日專電）台灣一哥林昀儒、一姊鄭怡靜今晚在WTT大滿貫賽混雙決賽，以0比3不敵中國組合，拿下亞軍。鄭怡靜賽後受訪表示，沒把風格打出來，林昀儒則說，在線路處理上應該可以更好。

總獎金200萬美元的WTT（世界桌球職業大聯盟）新加坡大滿貫賽自7日至20日在新加坡華僑銀行室內體育館（OCBC Arena）舉行。台灣桌球一哥林昀儒、一姊鄭怡靜今天稍早在單打項目先後出賽，林昀儒以3比0完封斯洛維尼亞好手約爾吉奇挺進8強；鄭怡靜則以2比3惜敗日本名將石川佳純。

目前混雙世界排名第一的林昀儒與鄭怡靜去年在東京奧運奪下台灣隊史首面混雙銅牌。這次WTT大滿貫賽是兩人繼去年11月世錦賽後，時隔近4個月再度合體，順利闖進冠軍賽。

林昀儒、鄭怡靜今晚爭冠對手是去年世錦賽金牌的中國組合王楚欽與孫穎莎。雙方去年在世錦賽4強會師，可惜台灣組合以1比3吞敗。

今天一開局，台灣組合有些不順，首局先以3比11丟掉。次局台灣組合重新調整腳步，開始跟上對手節奏，戰況也呈現拉鋸，可惜仍以10比12連丟兩局。

第3局一開始，台灣組合陷入1比3落後，接下來中國組合連拿6分，一鼓作氣拉開差距，台灣組合再以4比11失手，最後以0比3落敗。

鄭怡靜賽後接受中央社記者採訪時表示，一開始局面沒有很難打，但可能到了第2局輸了，第3局對手整個都打開。

她說，第1、第2局有些困難無法擺脫，所以感覺一直打得很「彆扭」，「沒有把我們的風格打出來」。

林昀儒也表示，確實打起來有點劣勢，自己在線路處理上應該可以更好。

王楚欽賽後接受大會訪問時說，雙方實力旗鼓相當，能贏下比賽覺得很開心。孫穎莎表示，兩人從幾年前就開始配合，能拿下今晚的成績，相互信任、相互鼓勵很重要。

此外，對於「林鄭配」時隔4個月再度合體參賽，林昀儒認為，這次賽事最大的挑戰就是剛結束的冠軍戰。鄭怡靜則說，「我覺得小林進步太多了，我要努力跟上」。

這次再度敗給王楚欽與孫穎莎，林昀儒自評，戰略執行、實力都還有很多進步空間，鄭怡靜也有同感。

記者問及，想對對方說什麼？鄭怡靜為林昀儒加油，希望明天男單8強賽拿下勝利；林昀儒也對鄭怡靜說：「Go，加油」。

新加坡大滿貫賽之後，林昀儒、鄭怡靜接著將飛往卡達，參加WTT挑戰賽杜哈站、WTT球星挑戰賽杜哈站，隨後才返台。

至於今年兩人搭擋混雙是否有設立目標，鄭怡靜、林昀儒都認為，「一場一場打，穩穩地打」，每場都是不一樣的挑戰，就看每一場如何解決挑戰。（編輯：黃自強） 1110316