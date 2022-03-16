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林昀儒挺進WTT大滿貫賽8強 鄭怡靜惜敗出局

2022/3/16 14:56
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（中央社記者龍柏安台北16日電）台灣桌球一哥、一姐林昀儒與鄭怡靜今天在WTT大滿貫賽先後出賽，林昀儒以3比0完封斯洛維尼亞好手約爾吉奇挺進8強；鄭怡靜則是2比3惜敗日本名將石川佳純。

WTT大滿貫賽今年在新加坡舉辦，這也是林昀儒今年首度在國際賽上亮相，農曆年後他前往歐洲參加俱樂部比賽，也讓他錯過上一站WTT阿曼站的賽事。

世界排名第7的林昀儒，今天遭遇世界排名12的斯洛維尼亞好手約爾吉奇（Darko Jorgic），雙方過去兩度交手，兩人勝負各半，不過去年東京奧運桌球男單8強兩人最近一次交鋒，當時林昀儒以4比0橫掃對手闖關。

今天兩人在WTT大滿貫賽16強碰頭，林昀儒延續上一次交手的優勢，開局就拉出7比1攻勢，首局先以11比4拿下，次局更是得理不饒人，開賽就連拿8分，再以11比3連下兩局，以2比0取聽牌優勢。

第3局約爾吉奇展開強力反撲，一路緊咬比數，所幸林昀儒頂住壓力，在9比9僵持之際連拿2分脫困，也以11比9淘汰對手，8強賽他將迎戰去年東京奧運金牌得主、中國名將馬龍。

至於鄭怡靜方面，今天她遭遇世界排名第8的日本好手石川佳純，雙方過去21次交手，鄭怡靜以9勝略居下風，今天開局更是以8比11、8比11連丟兩局。

在0比2劣勢下，鄭怡靜總算回穩，第3局她在2比5落後下連拿9分，以11比5拿下，接下來以11比8再追回1局，也讓比賽回到原點。

可惜決勝局鄭怡靜在1比3落後下，意外連丟8分，最終以1比11讓出，也以2比3惜敗未能挺進8強。（編輯：張芷瑄）1110316

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