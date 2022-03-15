WTT大滿貫賽 林昀儒、鄭怡靜混雙晉級冠軍賽[影]

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）東京奧運混雙銅牌組合林昀儒與鄭怡靜今天世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽混雙4強賽，以3比1擊敗法國組合，闖進冠軍戰。

WTT大滿貫賽在新加坡舉行，兩組台將今天分頭出擊，林昀儒與鄭怡靜先在混雙4強賽拚冠軍戰門票，而「桌球教父」莊智淵與陳建安晚間將在男雙8強賽登場。

林昀儒、鄭怡靜在迎接明天男、女單16強賽前，兩人今天先在混雙4強賽合體，「林鄭配」前2輪都以直落三、1局未失的完美表現挺進4強。

林昀儒與鄭怡靜混雙4強賽對手為法國組合勒班森（ Emmanuel Lebesson）與袁嘉楠，也是去年東京奧運銅牌戰戲碼，儘管開賽戰況膠著，在7比7平手情況下，「林鄭配」沉穩應對，以11比8搶下首局。

「林鄭配」次局越打越順手，反觀對手失誤增加，讓「林鄭配」輕鬆以11比5收下次局。

面對法國組合第3局回穩，「林鄭配」在落後3分情況下先是扳平，並以10比9搶先聽牌，可惜錯失機會，以10比12讓出。

林昀儒第4局靠著招牌反手擰，取得4比1領先優勢，加上鄭怡靜正手攻擊搶分，將比分拉開至9比5，儘管被對手追到僅剩1分差，「林鄭配」靠著幸運球，以10比8再度取得賽末點，在對手化解1個賽末點情況下，「林鄭配」頂住壓力，最終以11比9迎接勝利。

林昀儒賽後接受大會訪問時表示，第一次打大滿貫賽就晉級冠軍賽，讓他非常開心。

至於如何準備冠軍戰，鄭怡靜指出，「專注在每一分的當下，做好最好自己，就是最好準備。」

林昀儒與鄭怡靜晉級冠軍戰後，將跟香港組合黃鎮廷與杜凱琹、中國組合王楚欽與孫穎莎之間的勝方，爭奪冠軍。（編輯：張雅淨）1110315