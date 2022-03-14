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林昀儒鄭怡靜直落三勝出 晉級WTT大滿貫賽4強

2022/3/14 17:04（3/14 17:23 更新）
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林昀儒（左）與鄭怡靜（右）14日在WTT大滿貫賽擊敗印度對手，挺進4強。（圖取自facebook.com/WTT）
林昀儒（左）與鄭怡靜（右）14日在WTT大滿貫賽擊敗印度對手，挺進4強。（圖取自facebook.com/WTT）
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（中央社記者黃巧雯台北14日電）東京奧運混雙銅牌組合林昀儒與鄭怡靜今天WTT大滿貫賽混雙8強賽，全場幾乎一路領先，以3比0橫掃印度組合，挺進4強，繼女單晉級16強後，鄭怡靜個人收下單日第2勝。

世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽在新加坡舉行，台灣桌球一姐鄭怡靜今天一日兩戰，稍早女單32強賽以3比1收拾巴西選手布魯娜（Bruna Takahashi），闖進16強。

鄭怡靜休息不到2小時情況下，再度在混雙8強賽上陣，與搭檔林昀儒迎戰印度組合吉納納賽卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran）與巴特瑞（Manika Batra）。

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林昀儒與鄭怡靜開賽就迅速進入狀況，以9比3占上風，並以11比8收下首局，次局再乘勝追擊，一鼓作氣以11比3拿下，第3局同樣未給對手太多機會，先將比分拉開至9比6，隨後連得2分，以11比6迎接比賽勝利，連2輪都以未失1局之姿過關，4強門票入袋。

其他台將部分，世界排名第29的陳思羽稍早女單32強遭遇一場硬仗，對手是排名第3的日本名將伊藤美誠，陳思羽以1比3敗下陣來；而劉馨尹與鄭先知則未能在女雙16強突圍，以0比3遭到中國組合孫穎莎與王曼昱橫掃。（編輯：張雅淨）1110314

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