時隔近4個月與林昀儒合體 鄭怡靜：相互適應調整

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）台灣桌球一哥林昀儒、一姊鄭怡靜今天在WTT新加坡大滿貫賽混雙首輪，以3比0擊敗對手，但每局比分差距不大。鄭怡靜賽後表示，兩人時隔3、4個月再度合體出賽，需要相互適應對方節奏和速度。

總獎金200萬美元的WTT（世界桌球職業大聯盟）新加坡大滿貫賽自7日至20日在新加坡華僑銀行室內體育館（OCBC Arena）舉行。

林昀儒今天一日3戰，儘管稍早的男雙首輪止步，但混雙首輪與鄭怡靜以3比0橫掃地主新加坡組合周哲宇與曾尖。

目前混雙世界排名第一的林昀儒與鄭怡靜去年東京奧運拿下台灣隊史首面混雙銅牌，今天前2局以11比9、11比8拿下，搶先聽牌。到了第3局，雙方上演激戰，一度戰成9比9平手，面對對手頑強抵抗，林昀儒與鄭怡靜耐心與對手周旋，以14比12勝出，搶下8強門票。

雖以3比0獲勝，但每局比分差距不大，鄭怡靜賽後受訪對此表示，這是兩人自去年11月底打完世界桌球錦標賽後，時隔3、4個月再合體出賽，「總是需要互相適應一下對方的節奏跟速度」。

她說，感覺林昀儒的球明顯提升，也希望自己可以跟得上，「在過程中，我們也是相互適應，然後再調整最好的狀態」。

對於自己今天的表現，林昀儒說，「至少比賽贏下來就是好的」，過程中有好的、有不好的，也有失誤，回去再好好調整。

至於下一場賽事的準備，鄭怡靜說，希望以最好的狀態迎接比賽。這次參賽的目標「贏一場是一場」。

林昀儒、鄭怡靜混雙下一戰將對上巴西組合石井（Vitor Ishiy）、布魯娜（Bruna Takahashi）與印度組合吉納納賽卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran）、巴特瑞（Manika Batra）之間的勝方。

另外，男單世界排名第7的林昀儒今晚將在男單32強賽亮相，對手為排名第48名的克羅埃西亞選手加奇尼（Andrej Gacina）。（編輯：高照芬）1110313