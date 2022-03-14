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挺進WTT大滿貫賽16強 林昀儒：開局開得不錯

2022/3/14 00:15（3/14 00:21 更新）
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台灣桌球一哥林昀儒（圖）13日在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽男單32強賽以3比0擊敗克羅埃西亞選手加奇尼，收下16強門票。中央社記者侯姿瑩攝 111年3月14日
台灣桌球一哥林昀儒（圖）13日在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽男單32強賽以3比0擊敗克羅埃西亞選手加奇尼，收下16強門票。中央社記者侯姿瑩攝 111年3月14日
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（中央社記者侯姿瑩新加坡14日專電）台灣桌球一哥林昀儒昨天在WTT新加坡大滿貫賽一日3戰，晚間男單32強賽以3比0擊敗克羅埃西亞選手加奇尼。他賽後受訪表示，每一局開局都開得不錯，心裡也比較堅定一點。

總獎金200萬美元的WTT（世界桌球職業大聯盟）新加坡大滿貫賽自7日至20日在新加坡華僑銀行室內體育館（OCBC Arena）舉行。

林昀儒昨天一日3戰，繼男雙、混雙比賽後，晚間接著在男單32強賽亮相，對手為世界排名48的加奇尼（Andrej Gacina）。兩人過去3度交手，都由林昀儒帶走勝利，此戰他以11比6、11比6、11比7勝出，收下16強門票。

雖以3比0獲勝，但林昀儒賽後接受中央社記者採訪時表示，不能說是輕鬆打贏。先前交手雖然都獲勝，但好幾次都是打到4比3才分出勝負，「一不小心也是很容易就被翻過來」。

這次能以3比0拿下勝利，他認為關鍵是每一局開局都開得不錯，心裡比較堅定一點。

另外，比賽進行時，場邊也不時傳來觀眾為他加油的聲音，林昀儒說，這是滿大的鼓勵，「心裡可能會更有力量一點」。

至於一日3戰如何調節體力？他表示，因為下午才開始比賽，早上就可以好好休息，所以不會那麼累，還可以接受。

接下來男單16強賽，林昀儒將對上世界排名12的斯洛維尼亞好手約爾吉奇（Darko Jorgic）。雙方過去2度交手，各拿下1勝，最近一次是在去年東京奧運碰頭，林昀儒以直落四勝出。（編輯：林治平）1110314

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