莊智淵陳建安放慢節奏逆轉勝 勇闖WTT男雙8強

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台灣「桌球教父」莊智淵（前右）與陳建安（左）14日在WTT新加坡大滿貫賽男雙16強，以3比2逆轉擊敗瑞典組合。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年3月14日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡14日專電）台灣「桌球教父」莊智淵與陳建安今晚在WTT新加坡大滿貫賽男雙16強，以3比2逆轉，擊敗瑞典組合。兩人賽後受訪表示，第3局開始放慢節奏，「多周旋一點，就比較順」。

總獎金200萬美元的WTT（世界桌球職業大聯盟）新加坡大滿貫賽自7日至20日在新加坡華僑銀行室內體育館（OCBC Arena）舉行。台灣選手今天在男、女單打，以及雙打、混雙賽事輪番上陣，爭取晉級機會。

40歲的莊智淵今天一日2戰，稍早男單32強賽在2比0領先下，遭韓國選手安宰賢（An Jaehyun）逆轉，無緣16強。

莊智淵與陳建安晚間在男雙16強賽上陣，對戰瑞典組合卡爾伯格（Anton Kallberg）與摩賈德（Truls Moregard）。雖然前2局都以8比11丟失，但「莊陳配」仍頂住壓力，隨後以11比7、11比4扳平戰局。

到了關鍵決勝局，「莊陳配」火力全開，只讓對手拿下1分，以11比1收下勝利，晉級8強。

對於逆轉勝的關鍵，莊智淵賽後接受中央社記者採訪時表示，前面無謂的失誤比較多，後面節奏放慢，「多周旋一點，就比較順一點」。

陳建安也說，前2局感覺自己節奏太快，第3局開始放慢節奏來打。

至於這次搭擋出戰男雙項目，是否有設定參賽目標？莊智淵、陳建安都表示，打一場是一場。

莊智淵與陳建安下一戰對手將是南韓組合林鍾勳（Lim Jong-hoon）與張禹珍（Jang Woojin），兩組人馬明晚將角逐4強席次。（編輯：高照芬）1110314