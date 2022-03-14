闖進WTT混雙4強 林昀儒鄭怡靜：搭配得比昨天好

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台灣桌球一哥林昀儒（左）與一姊鄭怡靜（右）14日在WTT新加坡大滿貫賽混雙8強賽，以3比0橫掃印度組合，闖進4強。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年3月14日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡14日專電）東京奧運混雙銅牌組合林昀儒與鄭怡靜今天在WTT大滿貫賽混雙8強賽以3比0橫掃印度組合，闖進4強。兩人賽後受訪表示，今天在節奏上把握得滿好，搭配得比昨天更好。

總獎金200萬美元的WTT（世界桌球職業大聯盟）新加坡大滿貫賽自7日至20日在新加坡華僑銀行室內體育館（OCBC Arena）舉行。台灣選手今天在男、女單打，以及雙打、混雙賽事輪番上陣，爭取晉級機會。

目前混雙世界排名第一的林昀儒與鄭怡靜去年東京奧運拿下台灣隊史首面混雙銅牌。這是兩人自去年11月底打完世界桌球錦標賽後，時隔近4個月再度合體出賽，昨天首輪以3比0擊敗地主新加坡組合周哲宇與曾尖，晉級8強。

林昀儒與鄭怡靜今天迎戰印度組合吉納納賽卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran）與巴特瑞（Manika Batra），開賽就迅速進入狀況，以11比8收下首局，次局乘勝追擊，一鼓作氣以11比3拿下，第3局同樣未給對手太多機會，以11比6迎接比賽勝利，4強門票入袋。

鄭怡靜賽後接受中央社記者採訪時表示，今天打得算滿順的，對手沒有造成很大的困難，「我們節奏的把握上非常好」，比昨天搭配得更好。

她說，自己在場上很信任林昀儒。兩人默契一直都在，只是昨天第一場比賽，需要適應一下單打打完、切換到雙打的節奏。

林昀儒受訪表示，今天兩人配合得比較好，跟昨天相比，「比較有感覺」，也因為還算熟悉對手打法，所以比較適應。

另有媒體問及打進4強賽的感想，鄭怡靜說，「希望一直贏」。位居混雙世界排名第一，是否因此有壓力？她回應表示，「不要去想它、不要覺得是壓力」，她在場上很信任搭檔，也不斷告訴自己「專注在每一分的比賽上」。

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至於這次參加混雙的目標，鄭怡靜賽前曾說，「希望有最好的結果」。如今順利進入4強，是否對於「最好的結果」更有信心？她未正面回答，但笑著對記者說：「每一天都能看到妳就更好了」，言下之意似乎是對未來幾天的賽事抱有不少期待。

女單賽事方面，鄭怡靜今天稍早在32強賽以3比1收拾巴西選手布魯娜（Bruna Takahashi），闖進16強。對於一日2戰，她說，自己的心態就是「一顆一顆打」，把握每一分球。（編輯：高照芬）1110314