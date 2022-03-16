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莊智淵陳建安不敵日本組合 WTT大滿貫賽並列季軍

2022/3/16 16:09（3/16 16:36 更新）
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（中央社記者龍柏安台北16日電）台灣「桌球教父」莊智淵與老搭檔陳建安今天在WTT大滿貫賽4強賽，以1比3不敵去年亞洲桌球錦標賽男雙金牌得主、日本的戶上隼輔與宇田幸矢，並列季軍。

莊智淵與陳建安曾是2013年世界桌球錦標賽男雙金牌組合，兩人也是聯手征戰國際賽的老班底，不過陳建安在國手排名賽表現不理想，也導致他今年國際賽出賽受到許多限制。

上一站世界桌球職業大聯盟（WTT）阿曼站，莊智淵改和徒弟彭王維攜手合作，兩人在男雙一路過關斬將挺進決賽，最後不敵中國新生代組合林詩棟與向鵬，與冠軍擦身而過。

WTT大滿貫賽有名額與排名限制，莊智淵此役攜手「舊愛」陳建安，兩人在首輪輪空，接下來分別擊敗瑞典與韓國組合挺進4強。

莊智淵和陳建安今天遭遇去年亞錦賽男雙金牌組合戶上隼輔與宇田幸矢，開賽台灣組合就陷入1比5落後，所幸兩人很快回穩，反連拿6分以7比5超前。

沒想到日本組合頂住壓力，回敬一波4比1攻勢後來居上，以11比9率先拿下，次局更是在一路領先的優勢下，以11比5連搶兩局，取得聽牌優勢。

陷入絕境的台灣組合，第3局克服8比10落後，連拿3分並化解兩個賽末點，以13比11拿下，可惜隨後再以5比11棄守，未能如願闖進壓軸決賽。

莊智淵與陳建安雖沒能挺進冠軍賽，不過包括上一站WTT阿曼站在內，莊智淵已連續兩場國際賽在男雙項目站上頒獎台，也仍是目前台灣近況最佳的球員之一。（編輯：張雅淨）1110316

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