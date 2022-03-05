莊智淵彭王維不敵中國組合 WTT阿曼男雙居亞軍

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台灣「桌球教父」莊智淵（前右）與徒弟彭王維（前左）聯手，5日在WTT挑戰賽阿曼站男雙決賽，以0比3不敵中國小將林詩棟與向鵬，奪下亞軍。（圖取自facebook.com/chuangchihyuan.com.tw）

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（中央社記者龍柏安台北5日電）台灣「桌球教父」莊智淵與徒弟彭王維聯手的師徒檔，今天在WTT挑戰賽阿曼站男雙壓軸決賽，以0比3不敵中國小將林詩棟與向鵬，僅獲亞軍。

WTT世界桌球職業大聯盟挑戰賽阿曼站，今天進行各組決賽，莊智淵與彭王維2人昨天拜對手退賽所賜，免戰晉級決賽，可惜歷經一天時間調整，仍未如願抱回冠軍。

莊智淵與彭王維的「師徒組合」，面對中國2名未滿20歲的小將林詩棟與向鵬，開局還能和對手僵持，可惜首局在4以5落後下，被對手打出一波4比1攻勢拉開差距，先以7比11讓出。

次局雙方陷入拉鋸，雙方一度鏖戰至8比8平，「師徒組合」關鍵時刻沒能頂住對手攻勢，再以9比11丟掉次局，也讓對手取得「聽牌」優勢。

陷入落敗邊緣的台灣師徒檔，第3局開賽連拿4分，眼看有個好的開始，無奈對手很快回神拉出5比0攻勢，不僅成功止血還一口氣取得超前。

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接下來台灣組合再追1分將比數扯平，此時彭王維成為對手狙擊目標，中國隊先是2次利用近身球逼得他回擊失誤，接著他又發生回擊失誤一口氣連丟5分，也讓對手取得5個賽末點。

最後莊智淵回擊失誤作收，在連丟6分下，以5比11輸掉最後一局，台灣組合以0比3不敵中國，在WTT挑戰賽阿曼站銀恨居次，不過仍是這次台灣桌球代表隊當中成績最佳的組合。（編輯：張芷瑄）1110305