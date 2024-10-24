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「桌球教父」莊智淵經驗傳承 勉勵後進勿忘初衷

2024/10/24 16:43（10/24 19:31 更新）
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「桌球教父」莊智淵（圖）24日下午在台北華山1914文化創意產業園區出席「百年金庸 無盡江湖」特展記者會，體驗展場互動裝置。中央社記者徐肇昌攝 113年10月24日
「桌球教父」莊智淵（圖）24日下午在台北華山1914文化創意產業園區出席「百年金庸 無盡江湖」特展記者會，體驗展場互動裝置。中央社記者徐肇昌攝 113年10月24日
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（中央社記者黃巧雯台北24日電）征戰6屆奧運的「桌球教父」莊智淵今天出席「百年金庸 無盡江湖」特展記者會時，勉勵年輕選手勿忘初衷，他認為只要保持初心，就能面對挑戰、戰勝自己。

從8歲開始打桌球，到開設桌球館，43歲莊智淵在巴黎奧運結束後將重心移往培育新秀，奧運至今僅打過世界桌球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽，日前則是以教練身分帶領新秀參加在卡達杜哈舉辦的WTT支線賽。

莊智淵過去在東京奧運男單賽事，被球迷發現場邊並沒有指導教練，儘管他事後解釋，那個位置是特別留給母親，但他孤軍奮戰的身影，被外界形容猶如「一個人的武林」。

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莊智淵闖蕩國內外桌壇30多年，今年巴黎奧運完成生涯奧運最後一舞，與徒弟高承睿之間的世代傳承更成為一段佳話。他今天出席活動以「勿忘初衷」4個字作為經驗傳承主軸，他相信年輕選手只要保持初心，就能面對將來江湖及武林所帶來的挑戰，並戰勝自己。

今年為作家金庸的百年誕辰，「百年金庸 無盡江湖」特展將於10月26日起在華山1914文創園區開展，以文本為起點，結合由香港來台的珍貴藏品、未曾公開展示過的金庸文物、全新製作的數位影音互動裝置，以及一系列金庸武俠活動。（編輯：張雅淨）1131024

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