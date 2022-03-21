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WTT挑戰賽 鄭怡靜女單首輪爆冷淘汰

2022/3/21 22:43
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（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣桌球一姐鄭怡靜今天WTT挑戰賽卡達站爆冷以0比3不敵中國選手齊菲，首輪爆冷淘汰，而陳思羽則以2比3輸給日本選手長崎美柚，無緣16強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽在卡達首都多哈舉行，陳思羽稍早女雙首輪與黃怡樺以3比2擊敗法國組合沙斯林（Pauline Chasselin）與帕瓦德（Prithika Pavade），而東京奧運桌球混雙銅牌組合林昀儒與鄭怡靜混雙首輪同樣傳來捷報，雙雙闖進8強。

世界排名第12的鄭怡靜今天一日兩戰，休息不到3小時，又在女單首輪賽事上陣，出戰排名第662的中國選手齊菲，雙方首度在國際賽碰頭。

不過，鄭怡靜未能發揮水準，以5比11、7比11、5比11敗下陣來，意外在女單首輪出局。

另外，世界排名第29陳思羽女單首輪出戰排名第65的日本選手長崎美柚（Miyu Nagasaki），生涯兩度交手，各拿1勝。

陳思羽今天在以11比9搶下首局後，次局遭對手以11比8扳平，陳思羽穩紮穩打，以11比8收下第3局，率先聽牌。

雙方第4局互有領先，一路拉鋸到最後，陳思羽才以9比11棄守。

陳思羽決勝局從落後3分，到扳成7比7平手，可惜再度被對手要回領先，陳思羽在關鍵時刻化解1個賽末點後，未能再下一城，最終以9比11落敗。（編輯：黃世雅）1110321

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