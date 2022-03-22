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林昀儒鄭怡靜聯手直落三勝出 WTT挑戰賽挺進4強

2022/3/22 17:29（3/22 18:21 更新）
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林昀儒（左起）與鄭怡靜22日在WTT挑戰賽杜哈站晉級4強。（中央社檔案照片）
林昀儒（左起）與鄭怡靜22日在WTT挑戰賽杜哈站晉級4強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者龍柏安台北22日電）東京奧運銅牌、現役世界第1的台灣桌球混雙組合林昀儒與鄭怡靜，今天在WTT挑戰賽杜哈站混雙8強，全場僅用21分鐘就以直落三橫掃斯洛伐克的汪洋與庫庫寇娃，挺進4強。

單打世界排名第7的林昀儒，和台灣一姐鄭怡靜去年先在東京奧運聯手摘下混雙隊史首面獎牌，兩人自2019年起「合拍」後累計共摘下5場國際賽冠軍，上週在WTT大滿貫賽新加坡站也闖進決賽，最後不敵中國組合王楚欽與孫穎莎，屈居亞軍。

去年林昀儒和鄭怡靜在杜哈連拿兩站混雙冠軍，今年兩人頂著現役世界第1組合的光環舊地重遊，兩人連續兩場都以一局未失的完美表現闖關，挺進4強。

今天「黃金混雙」遭遇斯洛伐克的汪洋與庫庫寇娃（Tatiana Kukulkova），首局在3比3僵局時，台灣組合連拿5分，並拉出一波8比1攻勢，先以11比4拿下。

次局「黃金混雙」開局曾取得6比3領先，不過對手回穩後也追成8比8平，此時台灣組合靠著對手失誤與出台連拿2分，並取得局點，沒想到對手連追3分反倒後來居上。

所幸台灣組合臨危不亂，成功化解危機，加上庫庫寇娃連續3次擊球出界，也讓「黃金混雙」以14比12有驚無險拿下。

取得「聽牌」優勢的台灣組合，最後一局再以11比9氣走對手，順利取得4強賽門票，下一輪將遭遇香港組合何鈞潔與李皓晴。

至於從會外賽起步的陳思羽與黃怡樺，今天在女雙8強再以11比5、11比9、11比6直落三拍落印度的坎馬斯（Archana Girish Kamath）與巴特瑞（Manika Batra），晉級4強，接下來將碰上韓國的梁夏銀與田志希。（編輯：唐聲揚）1110322

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