黃怡樺陳思羽不敵日本組合 WTT挑戰賽獲亞軍[影]

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台灣桌球選手黃怡樺（左）與陳思羽（右）24日在WTT挑戰賽杜哈站女雙決賽，不敵日本組合，獲得亞軍。（圖取自facebook.com/WTT）

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（中央社記者龍柏安台北24日電）從會外賽起步、連闖5關的台灣女桌雙打組合黃怡樺與陳思羽，今天在WTT挑戰賽卡達站女雙決賽中，以4比11、7比11、5比11不敵日本的木原美悠與長崎美柚，獲得亞軍。

現年37歲的黃怡樺，生涯共代表台灣打過4屆奧運，也是昔日的台灣桌球一姐，過去她曾在2016里約奧運和陳思羽在女團搭配出擊，這次WTT挑戰賽杜哈站則是兩人相隔6年後，首度搭配參賽。

今天女雙壓軸冠軍賽，黃怡樺與陳思羽遭遇日本年輕組合，由年僅17歲的木原美悠，搭配19歲、左手持拍的長崎美柚，台灣組合連勝之路也被迫停下腳步。

台灣組合今天開局曾以2比1取得領先，不料對手竟拉出一波10比2攻勢後來居上，也讓台灣雙姝先以4比11丟掉首局。

次局戰況陷入拉鋸，台灣組合一度以7比5微幅領先，不料對手逆境下又一口氣連拿6分，反以11比7逆轉，局數也取得2比0「聽牌」優勢。

陷入落敗邊緣的台灣組合，第3局開賽還能和對手抗衡，一度以2比3咬住比數，接下來日本組合一口氣連拿5分，再次拉開差距，台灣組合無力反撲，最終以5比11棄守，也以直落三吞敗銀恨。

黃怡樺與陳思羽相隔6年後再次「合拍」，也在WTT卡達站譜出驚奇，兩人從會外賽起，連闖5關挺進決賽，最後雖未能稱后，仍替兩人再次合作開出亮麗紅盤。（編輯：屈享平）1110324