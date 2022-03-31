義大利中國教師要台生改國籍 外交部：嚴厲譴責

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（中央社記者葉素萍台北31日電）米蘭理工大學建築學院教授陳蓁線上授課時「建議」台籍學生把報告上的國籍改為中國。外交部發言人歐江安今天說，對於中國籍教師成為中國政府政治打手的失當行徑，外交部表達最嚴厲譴責，並責成駐館追蹤校方調查結果。

義大利米蘭理工大學建築學院客座教授陳蓁（Chen Zhen）日前不滿台籍王姓學生在報告上國籍寫「台灣」，因此利用線上授課講評小組報告的時機，突然改說中文，單獨向王姓學生表示台灣並非國家，且不受歐盟國家承認。陳蓁「建議」王姓學生把報告的國籍從台灣改成中國。

歐江安今天在外交部例行記者會上，回應媒體詢問表示，駐義大利代表處已於第一時間致函米蘭理工大學校長表達嚴正關切。米蘭理工大學已正式回函表示，校方已責成紀律委員會就本案展開內部調查，未來將依調查結果作出處置。

歐江安說，外交部高度遺憾中國籍教師無視分際、在自由民主國度竟濫用教師權威擅自脅迫台灣學生更改國家認同與國名，對於中國籍教師成為中國政府政治打手的失當行徑，外交部表達最嚴厲譴責。外交部並已責成駐館持續追蹤該校調查結果，以維護國家尊嚴與學生就學權益。

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歐江安重申，中華民國台灣是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國政府沒有一天統治過台灣，自然無權宣稱代表台灣或矮化民眾使用的國名。近來中國政府及人民持續將政治黑手伸入學術領域及文化藝術，相關不當行為已經引起義大利人民及國際社會的強烈反感，義大利國會議員表達高度關切，當地媒體及國際輿論也嚴詞批評。

歐江安表示，台灣與義大利兩國一向共享民主、自由、人權等普世價值。針對中國人士於學術殿堂中進行政治宣傳及不當霸凌，呼籲義大利與台灣共同譴責並拒絕中方蠻橫行徑，並持續強化與台灣等理念相近國家的合作與交流，以捍衛民主自由不受霸權壓迫。（編輯：蘇志宗）1110331