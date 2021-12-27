公路總局IP修改林秉樞維基資料 臨時人員出於好奇所為

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

林秉樞維基百科資料遭匿名者利用公路總局IP修改，公路總局27日表示，經查為一名監理所臨時人員所為。（圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北27日電）日前傳出匿名者利用公路總局的IP，修改對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞維基百科資料。公路總局今天表示，經查一名監理所臨時人員利用電腦修改維基百科，後續將依相關規定進行處置。

公路總局長許鉦漳接受媒體採訪表示，此案最輕可記申誡或記過，最重則是解僱處分。許鉦漳說，這名人員平時看起來老實低調，會編輯維基百科單純只是因為好奇。

日前傳出林秉樞的維基百科於2日晚間被修改，在「曾與林秉樞合照或互動名人」項目，新增台北市長柯文哲、副總統賴清德，IP位址（117.56.178.41）來自公路總局。

交通部公路總局今天發出新聞稿表示，目前全案已查明，經查某監理所的確有瀏覽紀錄外，使用該電腦的監理所契約服務員（臨時人員）也坦承出於好奇心有編輯行為。

公路總局說，由於該員未及時跟長官報告，造成外界的質疑與誤解，影響公路總局信譽，深感歉意，該同仁為監理所契約服務員（臨時人員），平時負責研考、交安宣導等業務，後續主管監理所將依相關規定進行處置。（編輯：謝雅竹）1101227