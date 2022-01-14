林秉樞提供錯誤雲端裝置密碼 法官不給交保

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高等法院14日表示，林秉樞（中）提供檢方錯誤雲端裝置密碼並有反覆實施恐嚇之虞，有羈押必要，駁回抗告。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北14日電）男子林秉樞涉施暴立委高嘉瑜遭羈押，他不服交保聲請被駁回，提起抗告。高院認為，他提供檢方錯誤雲端裝置密碼並有反覆實施恐嚇之虞，有羈押必要，今天駁回抗告，不得再抗告。

林秉樞涉及傷害民進黨立委高嘉瑜等案，經新北地檢署聲請羈押禁見，新北地方法院裁定自民國110年12月2日起羈押2個月，並禁止接見、通信。

林秉樞透過辯護人聲請具保停止羈押，新北地院法官徵詢檢察官意見並核閱卷宗，認為依目前偵查進度，沒有其它強制處分可以代替羈押，去年12月29日駁回林秉樞聲請；林秉樞不服，向台灣高等法院提起抗告。

高院新聞資料指出，林秉樞概括承認傷害行為，但語多保留、避重就輕，具體犯罪事實仍待檢察官釐清；此外，林秉樞提供密碼同意檢察官登入雲端裝置，經測試出現錯誤訊息，有相當理由可以認定林秉樞持有的電磁紀錄仍然存在。

高院合議庭認為，林秉樞曾以恐嚇言詞或公開私人不堪情事、訴諸媒體，企圖影響高嘉瑜，而有隱匿事實真相的動機及行為，若讓林秉樞具保在外，將有導致相關證據難以保全的危險。

合議庭並審酌，林秉樞自104年起常因細故動怒，屢以取人性命的言詞或持刀、砸物等舉動，恐嚇至親密友，且先前犯下恐嚇案，甫於110年10月14日經法院判處罪刑並緩刑宣告確定，旋即再犯此案。

合議庭認為，顯見林秉樞經歷偵審程序仍未能自律，在林秉樞自稱的精神病症及家庭重大變故交互影響下，難以期待他能自我節制，確有反覆實施恐嚇危害安全罪的傾向。

新聞資料最後提到，新北地院依目前偵查進度，認定林秉樞仍有羈押必要，駁回具保停止羈押聲請，並無違誤。林秉樞抗告無理由，高院今天裁定駁回，不得再抗告。（編輯：戴光育）1110114