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林秉樞涉施暴高嘉瑜 檢方依8項罪嫌起訴
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林秉樞施暴案
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林秉樞施暴案5/59

林秉樞涉施暴高嘉瑜 檢方依8項罪嫌起訴

2022/1/25 18:15（1/25 18:29 更新）
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林秉樞去年11月涉施暴立委高嘉瑜，新北地檢署25日偵查終結，依傷害、妨害自由等8項罪嫌起訴林秉樞。（中央社檔案照片）
林秉樞去年11月涉施暴立委高嘉瑜，新北地檢署25日偵查終結，依傷害、妨害自由等8項罪嫌起訴林秉樞。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤新北25日電）新北地檢署偵辦林秉樞涉施暴民主進步黨籍立委高嘉瑜案，今天針對犯罪事實偵查終結，依傷害、妨害自由等8項罪嫌起訴林秉樞。

根據新北地檢署起訴書，去年11月11日至12日間，林秉樞涉嫌在新北市板橋區馥都飯店房內對高嘉瑜施暴、控制行動，期間雖有同意高嘉瑜至立法院簽到，但命她隨時保持通話、回傳搭乘計程車紀錄、工作後馬上回來等。

林秉樞還在他母親的靈堂內，要求高嘉瑜下跪，並拉扯及按壓高嘉瑜頭部，將她推倒在靈堂內沙發上後，扯去高嘉瑜戴的帽子及口罩。

家暴案在11月30日被媒體披露，高嘉瑜前往警局報案，檢警12月1日凌晨前往飯店拘提林秉樞，法院2日凌晨裁准將林秉樞收押禁見。

檢方今天偵結，依妨害風化、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等罪嫌起訴林秉樞。

另針對國民黨團告發林秉樞涉違反國家安全法、洗錢防制法及稅捐稽徵法等部分，因林秉樞偽造匯款單據上剩餘存款部分，檢方依偽造文書罪嫌起訴，其餘罪證不足予以不起訴處分。（編輯：李錫璋）1110125

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