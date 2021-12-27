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林秉樞施暴案
新聞專題
林秉樞施暴案5/57

公路總局臨時人員修改林秉樞維基資料 曾主動到警局備案

2021/12/27 11:15（12/27 11:28 更新）
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林秉樞維基百科資料遭匿名者利用公路總局IP修改，公路總局27日表示，經查為一名監理所臨時人員所為。（圖取自Pixabay圖庫）
林秉樞維基百科資料遭匿名者利用公路總局IP修改，公路總局27日表示，經查為一名監理所臨時人員所為。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者余曉涵台北27日電）公路總局今天證實，有臨時人員修改對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞維基百科資料，公路總局長許鉦漳表示，這名臨時人員曾到警局備案，一開始認為偵查不公開才沒有承認。

立法院交通委員會今天繼續審查111年度中央政府總預算案關於行政院公共工程委員會、交通部觀光局、公路總局、民用航空局、台灣鐵路管理局營業預算。

公路總局今天稍早發出新聞稿，證實一名監理所契約服務員利用電腦修改對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞維基百科資料。

交通部長王國材在立法院接受媒體聯訪時說，初步調查是公路總局台北市區監理所連江監理站人員所做，交由公路總局行政程序處理。

公路總局長許鉦漳在立法院接受媒體聯訪時說，這名臨時人員才28、29歲，平時很老實沒有不良行為。

許鉦漳說，事發後輿論發酵，該員擔心有刑事責任，曾於12月5日主動到警局備案，但沒有下文，12月15日再次到警局詢問相關進度時，被告知沒有刑事問題。

許鉦漳表示，由於該員認為偵查不公開，因此一開始不敢說，直到警方告知沒有刑事責任後，才主動聯繫跟承認。

許鉦漳說，由於該員是台北市區監理所連江監理站的臨時人員，因此會交給北市所討論懲處方案，並沒有所謂的「網軍」問題。（編輯：唐聲揚）1101227

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