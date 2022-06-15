北市府網軍案延燒 徐巧芯再揪1帳號上班推文要求比照調查懲處

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市政府網軍案延燒，國民黨台北市議員徐巧芯15日揭露，有網友又抓到公務員在上班時間推文。圖為台北市政府外觀。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北15日電）台北市政府網軍案延燒，國民黨台北市議員徐巧芯今天揭露，有網友抓到有公務員用bryant780417帳號在上班時間推文，且IP位置在台北市政府大樓偏北棟處，要求比照調查懲處。

徐巧芯下午在議會指出，有網友看到帳號bryant780417推文IP位置在台北市政府大樓偏北棟處，既然北市府先前有公務員在上班時間於PTT發文遭懲處，此規定應一視同仁，上述帳號使用者也應比照辦理。

她當場要求，請資訊局針對帳號和上班使用、不當言論進行調查。

徐巧芯晚間在臉書發文，網友發現帳號bryant780417多次在上班時間利用北市府的IP進行政治性推文，且內容大多非常離譜，像是要政治立場不同的人吃屎，甚至還有更多不堪入目內容，自己沒打算公審公務員，但認為應一視同仁、調查懲處，也獲議長陳錦祥首肯。

另，針對台北市長柯文哲批評議員在議會財建委員會訕笑羞辱公務員說法，也引發現場多名議員抗議，並要求針對遭懲處公務員發文動機等因素應釐清，應退回資訊局調查報告和重新調查。

陳錦祥會中裁示，針對北市府公務員上班時間違反公務人員服務法事件，請北市府相關人員到議會報告備詢，議會會議都是公開，議員與北市府官員答詢都可受公評、檢驗，請北市府針對公務員在PTT上的留言重新調查，22日前送交議會。

北市府多名公務員在上班時於PTT發表政治言論，近日被查出帳號為台北市會展產業發展基金會林姓員工、觀傳局宋姓科員、工務局新工處黃姓員工、交通局運輸資訊科長林育生、交通局公運處政風室主任盧勝洲和秘書處媒體事務組陳姓攝影官等人，並予以懲處。（編輯：方沛清）1110615