北市府網軍疑雲 會展基金會林姓員工首現身說明

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）北市府網軍疑雲延燒，今天調查報告出爐懲處6人，其中會展基金會林姓員工記過2次、年度考績丙等。議員質疑發文真假，林員說文中女友就是自己老婆，怕被同事認出才這樣寫。

台北市議會財政建設委員會今天進行「PTT發文事件調查報告」專案報告，經查帳號共計12筆，其中2筆賬號Tapqou和magelinus無法追查身分。

另，LovError、going70、going90確認為台北市會展產業發展基金會林姓員工所有；sinju1204為交通局公運處員工；troubleling為衛生局員工使用；a45806722為秘書處員工；SagaCandida、Peterloo、Adlib為觀傳局員工所有；Kuloda為交通局員工。

共計懲處6人，其中，會展基金會林姓員工記過2次、年度考績丙等且無年終獎金，並調整為外勤工作。

無黨籍市議員林穎孟質詢問到，林員上班時間在PTT發文量多，留言數也很多，質疑是否上班很閒沒事做，且有些發文內容令人困惑，並舉其1月發文稱自己有女友，但現實狀況又有老婆，且為何說公司沒發放薪水，相關動機令人困惑。

日前在PTT八卦發文的LovError、會展基金會林員今天也是在事發後首度現身，他答詢表示，因為夫妻相當恩愛，所以自己發文所稱女友，其實指的就是老婆。他說，因為怕在網路發文被同事認出來，所以才選擇匿名寫法，並坦言自己現有4名小孩，最小的是今年6月初才出生。

會展基金會也補充說明，林員確實有收到3張居隔單，包括其3名小孩和老婆都確診，薪水發放都如實，且單位業務工作推動相當忙碌，上述情形純屬林員個人行為，未來會嚴加督管。（編輯：方沛清）1110613