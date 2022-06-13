北市網軍案未查群聚行為 議員要求重新調查

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）台北市政府數名公務員上班在PTT發政治言論惹議，根據12筆帳號查出6人並懲處，但多名市議員質疑未針對群聚行為和各局處使用PTT流量徹查，要求7月5日前提供新版調查報告。

民進黨台北市議員王閔生日前揭露，PTT上有LoveError等帳號發文造謠帶風向；網紅「四叉貓」也接連在臉書發文指出，包括觀傳局宋姓科員（SagaCandida、Adlib）、交通局運輸資訊科長林育生（kuloda）、工務局新工處黃姓員工（s50256nt、NCKUkobe）都在上班摸魚玩PTT，推文攻擊執政黨。

台北市議會財政建設委員會今天進行「PTT發文事件調查報告」專案報告，台北市資訊局長呂新科表示，這次調查報告僅針對中央及議會所提情資進行查察，過程會受限於日誌保存年限及查調所及的範圍限制影響，發文超過1年以上者則無法做反查。

呂新科指出，這次查調帳號共計12筆， 經查LovError、going70、going90確認為台北市會展產業發展基金會林姓員工所有；sinju1204為交通局公運處員工；troubleling為衛生局員工使用；a45806722為秘書處員工；SagaCandida、Peterloo、Adlib為觀傳局員工所有；Kuloda為交通局員工；另Tapqou和magelinus則無法追查。

對於上述當事人查處部分，會展基金會表示，經人評會調查，林員3個帳號都是到職前所註冊，且自民國102年到職後迄今年5月共發文794篇，其中上班時間發文205篇，對於媒體報導相關發文情形，他坦承是其所為且願承擔責任，決議記過2次、年度考績丙等且無年終獎金，並調整為外勤工作。

交通局也說，運輸資訊科長林育生在上班時使用PTT發文，考績會認為他違反公務員服務法，且於107年選舉期間在上班時間於PTT針對選舉議題回文，違反公務人員行政中立法規定，核予記過1次懲處。

另，公運處政風室盧姓主任因在上班時間從事與公務無關行為，予以申誡兩次並調整職務；觀傳局宋姓員工和秘書處陳姓聘用研究員同樣因上述理由，分別申誡兩次；新工處黃姓幫工程師則申誡1次。

無黨籍台北市議員楊靜宇質詢問到，調查報告僅針對公務員上班從事非法的不適當行為，但背後動機是否為受上級長官、政黨或特定團體而發言，政風單位應嚴加調查相關因果關係。

同樣無黨籍市議員、委員會第一召集人林亮君指出，若公務員上班使用手機在PTT發文可否追查到，建議應從社群論壇反查，否則公務員上班時間針對政策在PTT發文抨擊倡議團體，或是攻擊議員綁架政策方向，任何議員都無法接受。

社民黨市議員苗博雅指出，如此多公務員在上班時間上PTT，到底是個人行為或組織性行為成政治打手，這3次專案報告都沒提到，並指林育生近半年幾乎天天上班都在PTT發文和噓文達1528則，且其中發文包括抨擊機車族發起「待轉大富翁」活動，質疑是上班時間匿名推文帶風向。

苗博雅還說，林育生於上次市長選舉前還發文叫柯粉甲動（拉票），且多次批評市議員王浩、簡舒培監督市政作為，質疑他從3年前的技正竟升至科長，且他今年有4次嘉獎，功過相抵，這次懲處根本對他沒影響。

同時，苗博雅也質疑，針對這些帳號背後有無互動、群聚行為，資訊局迄今仍無法查出，但自己就發現林育生的發文曾被going90帳號（會展基金會林姓員工）推文，質疑太過巧合，北市府調查是否打假球。

無黨籍市議員邱威傑認為，北市府調查是否有網軍，應追查相關人等的背後動機，以及近半年北市府所有員工使用電腦行為有多少是頻繁登入PTT網站，以及針對是否有幕僚成立小型組織且進行橫、縱向及金流聯繫關係，應予釐清。

無黨籍市議員林穎孟也問到，針對各局處公務員是否合法使用PTT，應查看各局處有無相關執行公務指令；無黨籍市議員黃郁芬提到，針對北市府如此多廣泛和異常頻繁使用PTT的現象，應公開透明向市民交代。

呂新科答詢表示，是否為網軍，至少要有收受利益和定價關係，目前專案查處都是依工作日誌進行，但金融帳戶流向則須由司法調查單位查察，另公務員若用手機發文則無法追查，除非內容涉及刑事案件，才能向電信業者調閱相關資料，但資訊局非檢調機關也無此權限。

另，北市府並無明確規範公務員上班時間不能使用PTT，對社群軟體也無特別規範，且有些單位對於政策輿情狀況需進行了解，但若是中國網站或資安危害網站則有（防火牆）明確限制。

資訊局資通安全中心主任謝嘉興也說，目前調查僅能從內部聯網確認其行為，無法從發文時間和行為去判斷當事人有無群聚的網軍行為；此外，PTT上站和發文時間是分為兩個紀錄，兩者不見得有相對關聯性（瀏覽不見得會發文），若要解讀上網連線是帶風向並無法做關聯。

委員會最後裁示，要求資訊局、政風處和人事處應針對北市府公務電腦登入PTT和Dcard等網路論壇，提供各局處使用的相關流量數據資料；以及林育生在選舉期間於PTT發文一事，應重啟調查，且如有必要需重新處分；各局處約談相關當事人的訪談紀錄需提供議會；本案新的調查報告須於7月5日前提供。（編輯：張銘坤）1110613