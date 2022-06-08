北市公布網軍案調查報告 苗博雅批只是輿情彙整

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）台北市政府是否養網軍爭議不休。台北市資訊局今天發布調查報告，12筆PTT帳號仍有2個未查出身分；市議員苗博雅說，多為公開已知資訊，直批只是輿情彙整，到底調查了什麼。

民進黨台北市議員王閔生日前揭露，PTT上有LoveError等帳號發文造謠帶風向；網紅「四叉貓」也接連在臉書發文指出，包括觀傳局宋姓科員（SagaCandida、Adlib）、交通局運輸資訊科長林育生（kuloda）、工務局新工處黃姓員工（s50256nt、NCKUkobe）都在上班摸魚玩PTT，推文攻擊執政黨。

針對北市府是否養網軍爭議，台北市資訊局今天公布「PTT發文事件調查說明」報告，內容提及查調帳號共計12筆，包含 LovError、going70、going90、sinju1204、troubleling、SagaCandida、Tapqou、kuloda、Peterloo、Adlib、magelinus、a45806722 等。

同時，經查LovError確認為台北市會展產業發展基金會林姓員工，且going70、going90同樣為他所有；sinju1204則為交通局公運處員工；troubleling留言研判來源為衛生局員工公務使用；SagaCandida、Peterloo、Adlib為觀傳局員工所有；Kuloda為交通局員工；報載a45806722為秘書處員工。

另，Tapqou和magelinus經查並無近期於北市府網路環境的上站紀錄，所以無法追查。

社民黨台北市議員苗博雅今晚透過臉書發文表示，今天傍晚才拿到上述報告，內容共計有8頁，但有3頁是彙整網友追查內容，另4頁彙整北市府已發布的新聞稿，最後半頁貼法規，認為絕大部分都是「公開已知資訊」，根本只是「輿情彙整」，質疑北市府到底調查了什麼。

苗博雅認為，公務員「上班時間上網」不是問題，問題在於「打混：上班時間做與公務無關之事」、「打手：上班時間『匿名』發表政治言論，做『政治攻擊』」和「寄生：領公家薪資，做黨工的工作」。

苗博雅說，公務員當然可以上網，可以發表意見，但不可在上班時間做匿名政治打手。並指交通局科長林育生選擇在上班時間以匿名方式批評機車路權團體，並帶風向攻擊，不只是失格，更讓人憂慮「公開場合握手，網路匿名下毒手」，是不是北市府面對問題的習慣。

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「這麼多公務員上班時間慣性在特定論壇做匿名政治攻擊，真的只是巧合？有沒有組織性？有沒有命令？」苗博雅表示，光明正大、直球對決，是從事公共服務者最基本該有的品德，議員問政都是公開透明，為自己的問政言論負全責。

苗博雅認為，北市府公務員要為政策辯護，都可透過機關記者會、新聞稿、質詢答覆等方式讓市民公評，但領納稅人薪水的官員卻不敢為政策辯論，慣性在上班時間為市長拉票、匿名在網路上做政治攻擊，不只攻擊議員，甚至攻擊百姓，這難道不用徹查，希望毋枉毋縱。（編輯：李亨山）1110608