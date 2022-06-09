北市府員工涉PTT造謠帶風向 簡舒培要求外部調查

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北9日電）台北市會展發展基金會林姓員工上班在PTT帶風向一事，北市議員簡舒培指出，市府蓄意為其開脫，要求成立外部專案調查，可找網紅「四叉貓」、PTT創辦人杜奕瑾協助。

台北市議會下午召開市政總質詢議程，民進黨北市議員簡舒培表示，有些人在上班時間用真假混雜的內容在批踢踢實業坊（PTT）上攻擊COVID-19防疫團隊、台北市長柯文哲的政敵、監督市政的議員，並吹捧台北市副市長黃珊珊，這些人又都是市府員工，質問柯文哲對此的態度。

柯文哲答詢指出，該處分的要處分，但也不需要限制上班時不能看臉書（Facebook）或YouTube等。

簡舒培說，若這些人是柯文哲的義勇軍、或是公務員用下班時間發文，她沒意見，但他們用的是上班時間，並指北市府的調查報告是唬弄大眾。

柯文哲回應，「要是不服氣，妳就去告、走司法程序」。

簡舒培提及台北市會展產業發展基金會林姓員工上班用LoveError等帳號在PTT說謊帶風向一事。

簡舒培說，林姓員工發文稱老婆確診後中重症、拿不到口服藥、居家隔離14天政府都沒有關懷等，產發局及資訊局新聞稿都稱文章內容是林姓員工自身遭遇、不是造謠，但根本沒有調查真偽，就是刻意包庇、幫忙開脫。

會展基金會答詢表示，林姓員工闡述自身遭遇，但也有說謊之處，新聞稿上文字不夠周延、願意道歉。

資訊局則說是針對IP調查，文章內容無法查證，尊重會展基金會詢問林姓員工的說法。

簡舒培指出，會展基金會6日召開人評會討論林姓員工上班時間使用PTT的懲處內容，林姓員工當天明明有與會，但隔天卻發文稱「上網才知道懲處」。

簡舒培表示，她向會展基金會查證，林姓員工是不是在人評會當天就會得知懲處內容，得到的回覆是「是」，林姓員工再度說謊。

柯文哲詢問，懲處內容是否會當場向當事人說明。對此，基金會說，「不會，事後公布」。

簡舒培問，「所以當場就知道了嘛」。基金會回答，「不，當場不知道」。

簡舒培說，台北市府不要因為一個人說謊，就全部人都要幫著圓謊。

簡舒培指出，林姓員工涉嫌造謠，國發會都已經來函要求處理，結果市府擺爛、不作為。資訊局回答，只負責查IP。

柯文哲表示，公文正本是到資訊局，沒有到市長室，「這件案件從頭到尾我都不知道」，該怎麼做就怎麼做。

簡舒培質詢台北市警察局長楊源明，林姓員工涉造謠，既然市長態度模糊，那就由她具體檢舉，要求馬上立案調查。

楊源明回答，需要研議是否涉及違法，若涉及違反傳染病防治法或疫情期間特殊法規，會先由衛生主管機關認定，再依結果處置。

台北市衛生局長黃世傑答詢，若有人告發就會處理。簡舒培指出，已提到市府收到國發會的公文，現在竟然要議員告發才查辦，「你們真的太瞎了」。

簡舒培再問，另一個屬於觀光傳播局員工的PTT帳號曾發文要求各單位彙整網路行銷成果及KPI（關鍵績效指標）給「總經理」，這個成果到底為何、總經理又是誰，並要求把KPI提供所有議員。

台北市觀傳局副局長李麗珠答詢表示，所有媒體執行成果及結案報告等，都是外包廠商提供，觀傳局不會要求各單位彙報，這是員工個人行為，上班時間這麼做就是不對，局裡也問過發文員工承認操作錯誤才把文章發出去，局裡也不知道所謂的總經理是誰。

簡舒培質詢指出，這次捲入風波的其中一個帳號，市府新聞稿上避重就輕、只寫帳號並稱是秘書室員工，不像其他人把名字及單位都寫出來，質疑正因此是媒體事務組的人、在柯文哲眼皮子底下出事才淡化處理。

台北市秘書處答詢，此人的考績還在陳核中。簡舒培批評，「所有人都懲處完了，媒事組還不敢寫出來」。北市府秘書長陳志銘回應，已記申誡1支。

簡舒培最後要求，針對林姓員工涉嫌造謠、違反社會秩序維護法及傳染病防治法，警方與衛生局立即調查，為避免市府球員兼裁判，建議成立外部專案單位調查，可找揭露多組北市府IP的網紅「四叉貓」劉宇、PTT創辦人「創世神」杜奕瑾協助，並建議市府鎖定PTT瀏覽權限。（編輯：戴光育）1110609