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許淑華曾遭網軍攻擊 提告發現是陳佩琪姊妹淘小孩

2022/6/9 19:28
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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北9日電）北市議員許淑華指出，過去在議會協商社宅議題，被網軍在PTT影射與特定產業有關，提告後發現發文者是市長柯文哲妻子陳佩琪姊妹淘的小孩，且判刑確定。

台北市議會下午召開市政總質詢，台北市長柯文哲率北市府局處首長列席、備詢。民進黨籍北市議員許淑華質詢時說，民國105年期間，在議會替柯文哲捍衛當時北市府提出社會住宅預算，協商期間，卻發現被柯的網軍在批踢踢實業坊（PTT）罵她與特定產業有關。

柯文哲當下回應，「這句話有問題，什麼叫我的網軍」。

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許淑華接著質詢，柯文哲妻子陳佩琪曾提過「黑黑產業鏈」在黑柯，她事後針對在PTT發文者提告誹謗，當時擔任市長室主任蔡壁如還希望她不要提告，但她要求公開登報道歉就不告，最後發文者被判刑確定。

許淑華說，檢方調查後認為是加重誹謗，法院審理後判刑9個月刑期確定，事後也發現發文者是陳佩琪姊妹淘的小孩；她認為很多事情會陸續爆發，所以呼籲柯文哲奉勸陳佩琪，「有話好好說，不要一直提到被1450攻擊」，其實每名議員都被網軍攻擊多年。（編輯：李亨山）1110609

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