北市員工上班用PTT說謊遭記過 年終獎金飛了

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）北市府屢爆有員工上班時間使用PTT發表政治言論，其中會展發展基金會林姓員工使用LoveError等帳號說謊帶風向。會展會今天表示，已決議記過2次、年度考績丙等，無年終獎金，並發布道歉聲明。

台北市會展產業發展基金會林姓員工日前遭民進黨議員王閔生揭露，上班時使用PTT帳號LoveError、going70及going90等發文造謠生事，造成社會恐慌。會展會昨天坦承林姓員工說謊，已召開人事評議委員會討論懲處。

台北市會展產業發展基金會副執行長陳文鑠今天接受媒體電話聯訪表示，已在昨天核定針對林姓員工記過2次、年度考績丙等、無年終獎金，另有要求林姓員工發布道歉聲明。

對於林姓員工的道歉聲明，陳文鑠原本回應，聲明跟考績都涉及個人資料，屬於公司內部紀錄，內容大致上是針對他的所做所為跟大家道歉，他本人有同意聲明被揭露，但還是要謹慎確認這份聲明是否涉及個資。

陳文鑠強調，公司內部紀錄不宜對外公布，而屬於他個人網路上的言論，應由他聲明澄清，若議員有索資才會按照程序題供。

媒體再問，人評會決議是否有要求林姓員工發表道歉聲明。陳文鑠說，有要求他要自己寫聲明道歉，但這是兩回事，對外他應該要自己公布，不宜由基金會公布。

不過在媒體不斷要求下，陳文鑠鬆口表示，道歉聲明包含3個重點，首先，對於他個人在上班時間未能遵守員工使用資通訊裝置應注意事項，用公務電腦在網路上從事非公務事務、違反紀律，他承認錯誤。

陳文鑠說，另外，他在網路上說居家隔離期間沒領新水，是未依據事實陳述，願接受相關懲處，且日後不再犯。最後，他為了在PTT上所說的言論道歉，網路上所有言論是他個人行為並負所有責任。

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此外，交通局運輸資訊科長林育生（kuloda）、觀傳局宋姓科員（SagaCandida、Adlib）、工務局新工處黃姓員工（s50256nt、NCKUkobe）等人也被揭露上班摸魚玩PTT，推文攻擊執政黨帶風向。

交通局表示，上午已召開考績會，對林育生將有行政處分，但紀錄尚在整理中，結果仍待核定為準。觀傳局表示，明天召開考績委員會討論懲處。工務局表示，仍在討論召開考績會期程。（編輯：吳協昌）1110607