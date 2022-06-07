上班在PTT發文 三重地所：告誡並移考績委員會

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北7日電）新北市三重地政事務所主任林圭宏今天表示，戴姓員工在網路社群發表個人不當言論，已告誡不能再犯，且上班時間從事與公務無關行為已違反公務員服務法將移考績委員會。

網紅劉宇（四叉貓）7日在臉書Facebook貼文指出，有網友臉書帳號「henry dai」在社群說他壞話；經他查證，這名網友疑為新北市三重地政事務所員工，且上班時間在PTT大量推文罵「塔ㄌ斑」。

三重地政事務所主任林圭宏今天接受中央社記者電訪表示，戴員平時在辦公室言行中規中矩，事情發生後，有承認是個人行為；至於上班時間從事與公務無關的行為，戴員也承認行為不妥，但因情緒緊張，今天已請假返家休息。

林圭宏說，戴員於社群媒體發表不當言論一事，經查該言論是其個人行為，地所已告誡其注意己身言行，勿再犯；另外，針對戴員於公務時間從事與公務無關行為一事，已違反公務人員服務法等相關規定，將依規定移請考績委員會處理。

市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會今天下午於市府舉行時，媒體聯合問到此事，市府副發言人張劭斌表示，公務員處事都有一定的規範，會請地政機關查明實際狀況後，依規定處置。

新北市府地政局也以文字回應表示，所屬三重地政事務所員工相關違規事項，請三重地政事務所移請該機關考績委員會處置。

民主進步黨籍新北市議員戴瑋姍下午也在臉書貼文表示，這名新北市公務員整天掛在PTT，還在上班時間四處推文塔綠班，還罵身為市府監督者的市議員；她說，「市府機器動起來針對我也是很合理，沒想到還是被發現」。（編輯：張銘坤）1110607