遭質疑養網軍IP在北市府大樓內 柯文哲：沒錢養

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）台北市政府遭質疑養網軍，批踢踢實業坊（PTT）有多個帳號在網路上發文帶風向而IP位置在市政大樓內。台北市長柯文哲今天指出，他很有把握不是網軍，因為沒有錢養。

民進黨台北市議員王閔生2日在市議會質詢指出，PTT帳號LoveError在網路說謊成性，造成社會恐慌，網友追查IP 117.56.178.81發現，很多帳號都有用過這IP，包含going90、going70等都曾推文「塔綠斑」等，要求台北市政府徹查是否構成網軍。對此，北市府承諾8日前提交報告給議會。

台北市政府資訊局2日發布新聞資料表示，比對來源確認為台北市會展基金會林姓員工發文，並坦承LoveError、going70及going90都是他的帳號，發文是自身遭遇非造謠。

網紅「四叉貓」接連在臉書（Facebook）上指出，還有許多在上班時間推文攻擊民進黨的帳號，檢視過去發文紀錄後，推測是北市府員工所有。

柯文哲團隊前幕僚吳靜怡公布11組IP且質疑北市府養網軍。台北市資訊局今天指出，僅4組為北市府IP，公務機關共用IP合理合法。

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柯文哲今天下午出席台北國際龍舟錦標賽閉幕式前被媒體堵訪時，對於市府被質疑養網軍表示，「這個我倒是很有把握不是，因為我們沒有錢，養什麼網軍」。

台北市資訊局初步調查發現，LoveError等帳號為台北市會展產業發展基金會林姓員工所有。至於其餘遭揭露為市府員工的帳號，據指出，各局處了解後也認為是個人行為，將送獎懲委員會討論是否不當及相關懲處。（編輯：戴光育）1110605