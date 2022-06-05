前幕僚揭IP稱北市府涉養網軍 資訊局：錯誤資訊

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）媒體報導，台北市長柯文哲團隊前幕僚吳靜怡公布11組IP且質疑北市府養網軍。台北市資訊局今天指出，僅4組為北市府IP，公務機關共用IP合理合法，散播錯誤資訊恐助長網路謠言。

自由時報報導，台北市政府網軍爭議越演越烈，柯文哲團隊前網路行銷總監吳靜怡爆料，同樣是台北市政府IP，至少就有10個以上帳號，從2018年就在網路帶風向、發文挺柯文哲、酸時任民進黨台北市長候選人姚文智，甚至罵民進黨政府，直言北市府養網軍恐怕不是一天兩天的事情。

針對吳靜怡在臉書（Facebook）發文公布11組IP並聲稱均為北市府的而質疑共用IP可能是有組織網軍行為，資訊局今天發布新聞稿表示，經查證其發文內容錯誤很多，11組IP中僅有4組是北市府的。

資訊局說明，中央為加強政府機關透過網路加速資料交換及流通，以提升政府行政效率及擴大便民服務，所以建立政府網際服務網（GSN），以提供中央部會或地方政府等公務機關申請GSN，且IP由GSN（承包商為中華電信）配發。

其中，北市府的公共IP（PUBLIC IP）就是申請GSN時，由國發會配發，主要提供北市府員工於公務網段共同使用，意即所有北市府員工連線上網（包含公務無線網路WIFI TPG）都可能使用公共IP。

有關11組IP遭質疑，資訊局表示，經聲請GSN查明11組IP後，其中1組為其他公部門單位IP；另外3組也確認非國發會提供於北市府的IP清單中。

關於吳靜怡稱「117.56、117.56.178.、117.56.185.」這3組數字開頭為北市府IP，資訊局指出，這個說法明顯錯誤，因國發會僅提供幾組完整IP給北市府使用，而非提供一整個網段。

資訊局表示，公務機關共用IP為普遍網路架構模式，是為解決全球IPv4（網際網路通訊協定第4版）位址耗竭產生的方案，所以無論公務機關、家用網路，都可能出現多名使用者，使用同一組外部IP的現象。

資訊局指出，近來有許多網友及民眾在不實資訊誤導下，要求北市府公開所有公用IP，但IP為駭客情蒐項目之一，基於資安防護考量，提供清單將有利駭客進行情蒐作業，且IP也非政府資訊公開法第二章政府應主動公開的資訊。

資訊局認為，共用IP為中央、地方避免資訊枯竭的一致做法，各界應聚焦於網路發文是否涉及不實、不法，若網路上有危害公共利益的言論，也應報請檢警調查，而非由網站經營者或網民擴大指摘、任意指涉進行公審，輕者傷害公共利益，更甚者助長網路謠言侵蝕言論自由與法治發展。

對於各機關（構）網路使用，資訊局表示，先前已訂定「台北市政府員工使用資通訊裝置應注意事項」，對於員工使用公務網路不得從事非公務行為都有規定，若違反規定且查證屬實，會依規定論處。

另外，公務機關共用IP常見且合理、合法使用，過度渲染、散播錯誤資訊恐助長網路謠言，更無助釐清事實。（編輯：戴光育）1110605