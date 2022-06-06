議員指PTT有帳號用市府IP督導網銷 柯文哲允徹查

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台北市議員王閔生6日在議會質詢指出，PTT有2個帳號曾用北市府IP發文，像是網軍頭子在督導網路行銷成果，市府應查清楚。台北市長柯文哲（圖）答應徹查，但表示市府養網軍就是認知作戰。中央社記者裴禛攝 111年6月6日

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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北6日電）北市議員王閔生今天指出，PTT有2個帳號曾用北市府IP發文，像是網軍頭子在督導網路行銷成果，市府應查清楚。台北市長柯文哲答應徹查，但說市府養網軍就是認知作戰。

柯文哲今天列席台北市議會接受市政總質詢，民進黨議員王閔生表示，他2日質詢時指出批踢踢實業坊（PTT）上有LoveError、going90、going70等帳號在網路上利用上班時間造謠生事，且都用北市府的IP發文，北市府當天就查出來，這3個帳號都是台北市會展產業發展基金會的林姓員工所有。

王閔生要求北市府說明，為何他質詢當天就急著發新聞稿，究竟查了什麼。

台北市會展產業發展基金會副執行長陳文鑠答詢表示，有查出這名員工在上班時間發表私人言論，並非造謠，因這名員工家中5口都確診、有醫院診療書，且員工表達願意接受懲處，所以早上已經舉行人事評議委員會。

王閔生指出，這名員工確診他很遺憾，但他也是全家都確診，但不會在網路上造謠、質疑台大醫師的醫囑，還稱衛生所、區公所等單位都沒有幫忙，事後還刪除造謠文章。

陳文鑠聽聞後表示，「這部分，我們跟他確認，他承認說謊。」

王閔生指出，假訊息常常就是用部分事實編造出不真實的故事，用這個故事散播恐懼，造成大家誤會，而北市府新聞稿還說這名員工只是抒發不滿情緒，而非造謠，急著撇清。

王閔生接著表示，PTT還有2個帳號SagaCandida及Adlib，曾在北市府的IP發文，像是網軍頭子一樣下令要求提供網路行銷成果及KPI（關鍵績效指標）達成率，被網友發現後在端午連假期間連忙刪除文章，讓網友更加關注，擔心台北市政府有網軍，市府是不是有必要去查清楚。

王閔生進一步表示，還有Paterloo、Tapqou、Kuloda等帳號，在上班時間發文幫民眾黨、柯文哲講好話，這5個帳號共同使用1個很特殊的IP「117.56.71.56」，其中一個就是交通局運輸資訊科長林育生，林育生昨天晚上也承認並道歉。

王閔生說，這些帳號都是在上班時間用北市府的IP發政治文，雖然沒有造謠，罵政黨的言語也屬於言論自由，但公務員在上班時間應該行政中立，不應該在網路上帶風向。

柯文哲邊聽邊小聲表示，「這很奇怪，PTT又不是通訊軟體」及「PTT是一個人可以申請幾個帳號」，最後示意資訊局說明。

王閔生指出，現在大家都在質疑，北市府員工疑似拿人民的納稅錢，在上班時間做這些事情，質疑民眾黨用市府的錢養網軍，何時可以徹查到底，不要讓他必須一個個幫資訊局、柯文哲揪出這些害群之馬。

台北市資訊局長呂新科答詢表示，一定會徹查，但「117.56.71.56」的IP是公務網路閘道。

王閔生指出，他要的是徹查後的結果，北市府先回去查再來向他解釋，解除社會大眾的疑慮。

柯文哲答應回去查查看，他表示，指稱北市府養網軍，這就是認知作戰了，根本不該質疑。（編輯：戴光育）1110606