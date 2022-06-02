議員揭網軍IP在北市府 柯文哲允6/8前查清

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台北市議會2日下午進行市政總質詢，民進黨籍市議員王閔生（左）指出，PTT網軍LoveError、going70、sinju1204等帳號都曾用台北市政府的IP發文，要求市長柯文哲應徹查。中央社記者鄭傑文攝 111年6月2日

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北2日電）台北市議員王閔生今天指出，PTT網軍「LoveError」、「going70」、「sinju1204」等帳號都曾用台北市政府的IP發文，市長柯文哲應徹查。柯文哲允諾，將在8日前提交報告給議會。

台北市議會下午召開市政總質詢，柯文哲備詢，民進黨議員王閔生表示，柯文哲曾說，討厭說謊、造謠及網軍，但最近網路有一個PTT帳號「LoveError」鬧得沸沸揚揚。

王閔生指出，「LoveError」曾在1月發文說過年要到女友家玩，5月卻發文說老婆重症住院，還有3個小孩，分別是3歲、6歲、8歲，都燒到40度，從沒得到幫助。發文被抓包不合理後，還辯解是幻想文。

王閔生說，「LoveError」在網路上說謊成性，造成社會恐慌，但網友追查IP位置「117.56.178.81」後發現，同時有很多帳號都有用過這個IP，包含「going90」、「going70」、「sinju1204」，都曾推文「塔綠斑」等詞彙，這樣是否構成網軍。

柯文哲點點頭，並詢問「這是哪裡的」。王閔生接著說，這些帳號的IP，被發現在台北市政府內，還有用這個IP的帳號曾貼過台北市衛生局健康管理科的徵才廣告，發文時間點還是上班時間，代表市府內有網軍，要怎麼處理。

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柯文哲聽到這些帳號曾貼過衛生局徵才廣告後問，「這個是誰啊」；資訊局長呂新科趕緊說明，訊息對外聯網會有IP，而市府內部每個電腦設備也有一組IP，將依此查詢，確認是誰發出去的訊息。

王閔生表示，這不是小事情，這些網軍利用上班時間造謠生事，柯文哲應徹查。柯文哲點頭允諾，呂新科補充，同一個IP也可能代表連了相同的無線網路，查清楚後會在8日前將報告交給議會每一名議員。（編輯：李亨山）1110602