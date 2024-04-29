網傳所屬IP帳號攻擊立委 國發會：使用單位為地方政府
2024/4/29 12:41（4/29 14:05 更新）
（中央社記者潘姿羽台北29日電）網傳有匿名用戶透過政府IP攻擊立委，國發會今天做出3點說明，指出國發會過去是「中央政府骨幹網際服務網GSN」的維運機關，因此多數機關IP以國發會名義登錄；經查證，網傳IP實際使用單位為地方政府轄下附屬機關，並非國發會，後續也將儘速轉移所登錄IP，以免外界誤會。
社群媒體文章指出「疑似匿名用戶透過政府IP（117.56.221.182）於PTT上攻擊在野黨立委」，並點名網路攻擊的IP來自國發會，國發會今天做出3點說明。
第1，經查證，社群所描述的IP，實際使用單位為地方政府轄下附屬機關，並非國發會。
第2，國發會過去是「中央政府骨幹網際服務網GSN」的維運機關，因此多數機關IP過去均登錄為國發會名義。不過自數位發展部2022年成立後，該業務已從國發會移至數位發展部，所屬IP也陸續轉移。
第3，針對尚未轉移的部分，國發會未來清查後，會儘速轉移所登錄IP，以免外界誤會。（編輯：潘羿菁）1130429
- 2024/04/29 13:49
- 網傳所屬IP帳號攻擊立委 國發會：使用單位為地方政府2024/04/29 12:41
- 2024/04/24 11:36
- 2024/04/18 11:53
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
唐鳳：很放心黃彥男接掌數位部 已啟動交接工作