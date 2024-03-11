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藍委批約聘300人內藏網軍 數位部：僅75人、不是網軍

2024/3/11 20:22
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（中央社記者蘇思云台北11日電）國民黨立委徐巧芯批評，數位部員額600人，其中300人屬於約聘人員，許多網軍潛伏其中。數位部今天表示，立委訊息錯誤，目前數位部、數產署與資安署合計近9成為公務員，約聘人員僅75人，也沒有網軍。

數位部今天晚間發布新聞稿嚴正澄清，徐巧芯指數位部約聘300人為網軍等，皆為錯誤訊息。

數位部指出，行政院人事行政總處核給數位部113年總預算員額人數598人，一部2署約聘員額為75人，約占預算員額12%，約聘比例低於台北市政府資訊局的25%。數位部對此事已多次澄清，請勿再用錯誤訊息誤導大眾。

數位部說明，人事總處核給數位部113年預算員額598人，其中約聘員額核給數位部本部23人、資通安全署34人、數位產業署18人，總計共75人占預算員額約12%，與業務性質相近的台北市政府資訊局對比，台北市資訊局113年預算員額為154人，其中約聘占39人約25%，數位部12%相較台北市資訊局25%為低，應屬合理。

數位部指出，過去立法院討論數位發展部組織法時，各政黨立委均曾提出因應數位科技發展迅速、或是專業人才尋得不易，需有彈性聘用機制。

數位部表示，向民間聘用專業人才是朝野共識，立院三讀通過的組織法規定，數位部、數產署與資安署聘用人員上限各為100人，實務上目前數位部與2署近9成仍然是公務員。（編輯：潘羿菁）1130311

#台北市政府資訊局
#徐巧芯
#數位部
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