香港通過23條立法 歐盟、聯合國同表關切

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（中央社香港20日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）和聯合國（UN）表示，香港新通過的維護國家安全條例草案（俗稱基本法23條立法草案）令人深感擔憂，且可能侵蝕這座城市的基本自由。

路透社報導，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）在19日發布的聲明中說：「令人震驚的是，儘管各界對其中許多條款不符合國際人權法表示嚴重關切，這麼重要的立法卻是以加速審查程序，倉促闖過立法機關。」

香港立法會在短短兩週內，三讀全票通過基本法23條立法草案，相關條例今後將與香港國安法一併成為港府處理國安罪行的法令，批評者稱該法案將進一步威脅香港自由。

2020年起施行的港區國安法僅納入「基本法」第23條部分罪行，包含分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央政府，今天三讀通過的法案則納入其餘罪行並明定罰則。

基本法第23條規定，「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」。

自港區國安法上路以來，已有數十名民主運動人士被監禁，促使美國祭出制裁，對象包括香港行政長官李家超和其他政府高官。

圖克在聲明中說，此法案中定義廣泛且模糊的條款，恐導致「一連串廣獲國際人權法保障的行為都遭定調為刑事犯罪，包括言論自由、和平集會自由以及接收和傳遞訊息的權利」。

他說，未經「徹底審議和有意義的協商」就通過法案，是香港人權保障的退步。

歐盟則在另一項聲明中，對「香港人民權利和自由的潛在影響」表達擔憂，並說該法案有可能「嚴重」影響在香港活動的歐盟辦事處以及組織和企業。

歐盟還說：「這同時讓各界質疑香港作為國際金融中心的長期吸引力。」

歐盟呼籲香港特區政府加強外界對香港在「一國兩制」原則下擁有高度自治的信心。

英國表示，這項立法將影響香港作為尊重法治、擁有獨立機構和保護公民自由的國際城市的聲譽。

中國駐英國大使館今天發布聲明，敦促英國停止對香港基本法第23條立法的無端指責。

中國國務院港澳事務辦公室隨後表示，這項立法將「確保香港繁榮穩定，保障外來投資者的利益以及民主自由。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1130320