聯合國：以色列限制援助加薩 是拿飢餓當武器

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（中央社日內瓦19日綜合外電報導）聯合國今天表示，以色列嚴格限制向飽受戰爭蹂躪的加薩提供援助，又對加薩發動軍事攻擊，等於是拿飢餓當「戰爭武器」，將會構成「戰爭罪」。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）譴責加薩人普遍挨餓，饑荒近在咫尺。

圖克在一份遭到以色列砲轟的聲明中表示：「飢餓和饑荒，是以色列廣泛限制人道主義援助和商業物資進入與分發造成的。」

他說，這也與「大多數人口流離失所，以及重要民間基礎設施遭到破壞」有關。

「以色列繼續限制援助進入加薩的程度，以及繼續進行敵對行動的方式，可能相當於利用飢餓作為戰爭手段，這是一種戰爭罪。」

聯合國人權辦公室發言人勞倫斯（Jeremy Laurence）在日內瓦告訴記者，「飢餓是否被當作戰爭武器」，最終將由法庭判定。

先前，聯合國支持的糧食安全評估確定，這個飽受戰爭蹂躪的巴勒斯坦領土即將面臨饑荒。

評估警告，自哈瑪斯（Hamas）去年10月7日襲擊以色列以來，這場毀滅性的戰爭已導致大約一半的加薩人（約110萬人）遭受「災難性」飢餓。

評估報告還說，如果不提供大量援助，到5月，加薩飽受戰爭蹂躪的北部地區將有30萬人陷入饑荒。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130320