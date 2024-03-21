早安世界》香港23條立法11天快速通過 外企認將成吸引全球人才絆腳石
香港23條立法11天快速通過 看懂與國安法差異、哪些行為可能觸法
香港立法會19日在10個小時內二讀辯論、審議、三讀通過「維護國家安全條例草案」（即基本法23條立法草案），港府將於23日刊憲，同日生效。多家香港媒體認為，完成相關立法後，香港今後可以集中力量發展經濟；外國企業高階主管及律師界則擔心，基本法23條可能成為香港吸引全球人才的絆腳石。從港府公布基本法23條草案到立法會三讀表決通過，僅花11天時間，對外籍人士、海外港人會有何影響，中央社整理相關資訊帶你掌握。（看完整報導）
圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真
首梯役期1年義務役、陸軍第2226梯役男18日開始展開為期5天的期末鑑測，陸軍步兵302旅的役男20日在無懼TNT炸藥爆炸與機槍射擊聲下，完成綜合戰鬥教練中的「震撼教育」科目。步兵302旅二兵尹鑫石分享，入伍至今快2個月，學到很多外面學不到的專業技能，也瘦了6公斤。（看完整報導）
台灣軍購空中衛士無人機 美首批2026年交貨
台灣前幾年向美國採購4架MQ-9B空中衛士，美國空軍20日指出，2架將於2026年交貨，另2架於2027年交貨。華府智庫卡托研究所資深研究員葛梅茲表示，推測台灣買的是空中衛士的子型號海上衛士，而不論空中衛士或海上衛士，MQ-9B無人機能長時間在高空進行廣域監視，也能裝備各種武器系統。（看完整報導）
大谷翔平MLB首爾開幕戰2安1打點 道奇5比2擊敗教士
美國職棒大聯盟MLB開幕戰20日在韓國首爾高尺天空巨蛋登場，賽前韓國駐加拿大溫哥華總領事館收到恐嚇電子郵件，威脅要在巨蛋發動炸彈恐怖攻擊，傷害大谷翔平等球員，韓國警方不敢大意，派出大量警力搜索高尺巨蛋，沒有發現任何危險物品。大谷翔平在首爾開幕戰貢獻2支安打及1分打點，加上道奇隊在8局上攻下4分大局，扭轉戰局，終場道奇5比2擒服教士隊，拿下海外開幕戰勝利。（看完整報導）
00939掛牌首日爆量77萬張 尾盤翻黑收15.03元險跌破發行價
重量級的統一台灣高息動能ETF（00939）在20日掛牌上市，爆出77.35萬張天量，股價表現虎頭蛇尾，一早以最新淨值15.11元掛牌後，早盤股價走揚，最高一度衝上15.39元，但收盤前半個多小時股價急殺翻黑，終場下跌0.08元，收在15.03元。21日將面臨「破發」保衛戰，測試15元發行價支撐。（看完整報導）
黃仁勳談AI代工：輝達要建構軟體而非以軟體為工具
今年的輝達GTC大會，除AI新晶片外，輝達對發展軟體的企圖成為話題，輝達執行長黃仁勳19日在國際記者會闡述「AI代工」目標，輝達要創建軟體技術而非以軟體為工具。黃仁勳也提到，他認為世界末日的場景不太可能發生，但正在為中美緊張局勢的最壞情況做好準備。（看完整報導）
影片／300社工集結衛福部前 要求撤回提高訪視頻率5訴求
1歲待收養男童疑遭保母虐死案，兒福聯盟社工被上銬帶走引發社會關注。超過300名社工20日上午集結衛福部大門抗議，提出撤回增加訪視頻率、保障社工職業安全、落實薪資制度、社會給予社工多支持、全面檢討社安網等5大訴求。對於社工指出每3天就有1名社工遭受不當對待，衛福部公布數據，強調社工遭受安全危害逐年減少，近2年更從20%降到8.5%。（看完整報導）
桃園機場歲修案懲處12人 未來關閉跑道前90天公告資訊
桃園國際機場3日因南跑道歲修導致塞機、航班延誤，檢討報告20日出爐，機場公司分工究責後共懲處12人，包含桃園國際機場公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫各記過1次。機場公司也提出檢討及策進作為，未來涉及關閉跑道的飛航公告等資訊，將提早於預定關閉日90天前發布為原則。（看完整報導）
大學申請入學今明受理報名 考生最多可填6志願
113學年大學申請入學管道共66校、2208個學系（組）參與招生，提供5萬1499個名額，考生最多限填6個志願校系，每申請1校系的報名費為新台幣100元，3月21日至22日受理報名，3月28日將公布第1階段篩選結果。（看完整報導）
世界幸福報告芬蘭7連霸 台灣第31名領先中日韓
聯合國資助的機構20日公布2024年「世界幸福報告」，芬蘭以平均7.7分連續7年蟬聯榜首，第2名到第5名依序是丹麥、冰島、瑞典、以色列。台灣以6.5分排名第31，略遜於新加坡，但領先中國、日本及韓國等東亞國家（看完整報導）
開箱老照片》「打擊盜錄」請願遊行
自1986年，在校園民歌之後崛起壯大的國內11家唱片公司成立國際唱片業交流基金會（IFPI）台灣分會後，IFPI成為積極向政府要求及施壓的唱片業政策遊說團體，主要訴求「打擊盜版」。時任IFPI秘書長李瑞斌於1990年因取締盜版而被砍傷，IFPI在1992年3月21日舉辦「 321打擊盜錄請願遊行」活動，唱片業者與歌手組成的400多人隊伍，從中正紀念堂集合出發，希望喚起社會大眾尊重智慧財產權。（看完整報導）
Podcast》俄羅斯大選反對黨缺席 蒲亭再度連任成功
俄羅斯3月15日起，舉行為期3天的總統選舉，連2022年9月遭併入俄國的烏克蘭南部4個俄占區也能投票。蒲亭的支持率相較於入侵烏克蘭前，呈現大幅上升。根據官方公布初步計票結果顯示，蒲亭獲得約88%選票，贏得新一屆6年任期，這也是他歷年來最高得票率。已經掌權近1/4世紀的蒲亭，是如何不斷競選連任呢？（收聽Podcast）
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- 早安世界》香港23條立法11天快速通過 外企認將成吸引全球人才絆腳石2024/03/21 07:16
- 2024/03/20 07:18
- 2024/03/19 07:23
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