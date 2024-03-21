更多編輯台推薦新聞：
圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真
政治

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真

黃仁勳GTC大會以台灣示範AI氣象模擬系統 讓世界看見台灣
科技

黃仁勳GTC大會以台灣示範AI氣象模擬系統 讓世界看見台灣

高國慶新人年總冠軍戰轟滿貫砲 綠色坦克長征20年宣告引退
運動

高國慶新人年總冠軍戰轟滿貫砲 綠色坦克長征20年宣告引退

日本央行結束負利率代表什麼意義？日圓會升值嗎？影響一次看
國際

日本央行結束負利率代表什麼意義？日圓會升值嗎？影響一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普
新聞專題
川普1/300
首頁 / 國際

西方多份民調顯示 拜登支持率些微反超川普

2024/3/21 06:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國新聞週刊（Newsweek）報導，在距離2024年美國總統大選還有幾個月之際，多份民調顯示，現任總統拜登目前支持率些微領先對手川普。

新聞週刊指出，根據「經濟學人」（The Economist）民調平均值，截至19日，拜登在支持率方面以45%比44%領先川普。

據報導，至少有3個在三月進行的民調顯示，拜登將在今年11月總統大選擊敗川普。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，由民主黨超級政治行動委員會（Super PAC）進步行動基金（Progress Action Fun）發布、公共政策民調基金會（Public Policy Polling）進行的民調顯示，拜登以46%支持率領先川普的45%。

不過，兩人民調誤差幅度為正負3.4個百分點，意味著兩位候選人在統計上旗鼓相當。

此外，路透社/易普索（Reuters/Ipsos）於3月7日至13日對3356位登記選民進行調查，發現拜登將獲得39%的選票，川普則是38%。誤差幅度為正負1.8個百分點。

與此同時，Civiqs與Daily Kos對1324位登記選民的民調顯示，拜登獲得了45%的選票，川普則是44%。該份民調於3月9日至12日進行，誤差幅度為正負2.8%。（譯者：陳正健）1130321

川普
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
川普淡化反北約立場 稱鼓勵俄國攻擊是「談判策略」
172.30.142.52