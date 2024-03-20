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拜登宣布補貼英特爾6222億元 助在美擴產晶片

2024/3/20 20:28（3/20 20:54 更新）
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圖為英特爾公司logo。（路透社）
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（中央社華盛頓/加州聖克拉拉20日綜合外電報導）白宮今天公布將近200億美元補貼和貸款，支持晶片大廠英特爾公司在美國擴廠，這是總統拜登政府因應中國主導關鍵技術的問題，截至目前最大筆的補助。

法新社報導，白宮在聲明中指出：「根據『晶片法』（Chips and Science Act），商務部已經與英特爾公司（Intel）達成提供高達85億美元直接資金和110億美元貸款的初步協議。」

聲明提到，相關資金「將支持營造和擴大英特爾在亞利桑那州、俄亥俄州、新墨西哥州、俄勒岡州等廠，創造近3萬個工作機會，並且支持數以萬計間接就業機會」。

路透社報導，獲得195億美元（約新台幣6222億元）聯邦補助和貸款後，英特爾正計劃在全美4州耗資1000億美元建廠和擴廠，同時希望再得到250億美元稅收抵免。

英特爾這項5年開支計畫的核心就是要把俄亥俄州首府哥倫布（Columbus）附近的空曠田野，搖身一變成為執行長季辛格（Pat Gelsinger）所稱，最早於2027年開始營運的「舉世最大人工智慧（AI）晶片製造工廠」。

英特爾的計畫也將涵蓋新墨西哥州和俄勒岡州廠翻新，以及在亞利桑那州擴大營運。長期對手台積電也正在亞利桑那州建廠，希望能取得拜登政府推動先進半導體製造重返美國計畫下的補助。

不過，靠拜登政府更廣泛晶片製造復興大計提供的補助，來幫助英特爾修補錯誤商業模式，這仍有很長一段路要走。

法新社報導，拜登選在走訪亞利桑那州期間宣布上述決定，凸顯11月將與前總統川普再度遭遇的他，在選戰關鍵州強調立法成就的策略。

2020年大選時，兩人在這個西南部州激烈廝殺，拜登僅以1萬457張票艱難勝出。

今年再下一城贏得選戰對拜登而言至關重要。儘管近期經濟和就業數據堅挺、失業率持續處在低檔，而且通膨放緩，由於選民對拜登的經濟政策仍心存疑忌，使得他的連任之路仍備極艱辛。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1130320

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#拜登
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#法新社
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