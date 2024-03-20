川普淡化反北約立場 稱鼓勵俄攻擊係「談判策略」

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（中央社邁阿密19日綜合外電報導）美國前總統川普曾表示，他「鼓勵」俄羅斯攻擊未履行財政義務的北約成員國，不過他今天淡化立場，宣稱這只是一種「談判策略」，目的是讓成員國為集體防禦支付更多費用。

綜合法新社與路透社報導，正在參選美國總統的川普（Donald Trump）長期質疑北大西洋公約組織（NATO），他今年2月甚至表示，「鼓勵」俄羅斯攻擊未履行財政義務的北約成員國，這是他迄今對北約發出最極端的批評。

這些極端言論促使北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）要求川普不要「破壞」成員國的集體安全。

川普接受英國GB新聞台（GB News）訪問時，再次談到他對北約的態度。主持人法拉吉（Nigel Farage）觀察到批評者針對川普的上述言論，反對他再度參選。

川普對此表示，「我不在乎他們是否以此為由」，「因為我所說的是一種談判方式。為什麼我們要保護這些擁有一堆錢的國家，美國還要支付北約大部分費用？」

川普長期不滿北約並指責28個歐洲成員國未在軍費開支上發揮應有作用，理所當然地認為他們可以依靠美國作為防禦盾牌。

但川普從未表現出他是否了解北約資金如何運作，而是將其錯誤地描述為一個靠會員費生存的俱樂部。

2006年，北約各國國防部長達成共識，應致力確保國家防衛預算在國內生產毛額（GDP）的占比不低於2%，但成員國不用繳納會費，也不「欠」聯盟任何國防費用。

川普經常將矛頭指向北約32個成員國中，未能實現國防開支至少占國內生產毛額2%的國家。

美軍是北約軍事力量的核心。北約估計顯示，只有11 個成員國的國防支出達到目標水準。

川普2月發表對北約的評論後，史托騰柏格表示，他預計今年會有18個北約盟國能夠達到國防支出目標。

川普在訪問中為自己辯護，並表示不在乎政治對手是否會在11月5日大選前利用這些言論來攻擊他。他將在這次大選面對現任總統拜登，拜登向來是北約的堅定支持者。（譯者：屈享平/核稿：劉淑琴）1130320