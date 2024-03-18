蒲亭：北約若與俄直接衝突 三次大戰一步之遙

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（中央社莫斯科18日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭18日警告西方，美國為首的北大西洋公約組織若與俄國直接衝突，將意味全球距離第三次世界大戰僅一步之遙，而幾乎沒人希望發生這種事。

路透社報導，入侵烏克蘭導致俄國與西方國家的關係陷入自1962年古巴飛彈危機以來最大險境。蒲亭（Vladimir Putin）常警告會有核戰風險，但也說從不覺得需要在烏克蘭動用核武。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）2月底稱不排除未來部署地面部隊到烏克蘭；許多西方國家與此意見劃清界線，但也有一些國家支持，尤其東歐國家。

蒲亭17日才剛贏得俄國總統大選，且創下蘇聯解體後的史上最大得票領先幅度。路透社詢及馬克宏言論和俄國與北約（NATO）衝突的風險與可能性時，蒲亭語帶嘲諷說：「當代世界什麼都有可能發生。」

他接著告訴記者：「大家都很清楚，這距離全面爆發第三次世界大戰只有一步之遙。我想幾乎沒人對此有興趣。」

不過蒲亭提到，北約軍事人員已出現在烏克蘭，俄國在戰場上發現不乏操英、法語的人員，「這沒什麼好處，首先是對他們而言，因為他們在那裡紛紛陣亡，而且人數很多。」

被問到是否認為有必要占領烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）時，蒲亭說如果俄國鄰近當地的邊境持續遭攻擊，為保衛國土，俄國會拿更多烏克蘭土地劃設緩衝區。

他說：「我不排除這個（可能性），考量到當前發生的悲劇事件，在某個時間點，在我們覺得適當的時候，會不得不在基輔政權目前掌控的領土上劃設某種『安全區』。」

蒲亭不願詳述細節，僅說這類區域可能必須大到足以防止外國製軍火流入俄國境內。他也說，希望馬克宏別再試圖激化烏克蘭戰爭，而應該扮演追求和平的角色，「法國似乎可以發揮作用，現在為時未晚」。

蒲亭還駁斥美國等西方國家對俄羅斯選舉的批評。白宮先前表示，俄國選舉不自由也不公平；蒲亭則說，美國選舉不民主，還動用國家權力對付共和黨籍前總統川普。

蒲亭談到美國時說：「全世界都在嘲笑那裡發生的事…那就是場災難，不是民主，不知道是演哪齣。」（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1130318