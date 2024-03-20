拜登搖擺州造勢拉票 批川普鄙視拉丁裔人口

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（中央社鳳凰城20日綜合外電報導）美國總統拜登今天前往搖擺州內華達州和亞利桑那州，為11月大選造勢。為尋求關鍵族群支持，他批評競選對手、前總統川普「鄙視」拉丁裔人口。

法新社報導，民調顯示，素來是民主黨重要票倉的拉丁裔選民如今日益轉向共和黨籍的川普。拜登在2020年大選以微弱優勢拿下這些搖擺州，他若想在2024年大選順利連任，仍須仰賴這些選民支持。

拜登在今天播出的訪問中告訴美國西班牙語電視台「環球電視台」（Univision）：「我的意思是，這個傢伙（川普）鄙視拉丁裔。」

他強調，川普曾多次口出反移民言論，例如稱他們正在「污染我們國家的血液」，還計劃在當選後大規模驅逐非法移民。

拜登補充道：「拉丁裔對我2020年的勝選至關重要，而他們將再次發揮重要作用。我正努力爭取取他們的選票。」

拜登展開美西3天訪問期間，還啟動一項名為「拉丁裔與拜登－賀錦麗」（Latinos con Biden-Harris）的造勢活動，並推出大量電視廣告。

高齡81歲的拜登積極推銷自己在經濟方面的政績，同時聚焦墮胎和移民等議題。民主黨認為，這些問題對拉丁裔選民很重要。

拜登競選團隊主任羅德里格斯（Julie Chavez Rodriguez）在聲明中表示，拉丁裔選票對勝選至關重要，拜登陣營正試圖與「反拉丁裔」的川普劃清界線。

拜登在內華達州造訪博弈之都雷諾（Reno）和拉斯維加斯（Las Vegas）出席競選活動，並就住房成本發表演說。

拜登接著飛往亞利桑那州鳳凰城（Phoenix），他在一間墨西哥餐廳與選民會面時，現場不斷響起「拜登萬歲！」的歡呼聲。

拜登告訴支持群眾：「在很大程度上，你們就是我擊敗川普的關鍵。我非常需要你們的支持。」（譯者：劉文瑜/核稿：施施）1130320