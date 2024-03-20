美最高法院讓德州邊境法律生效 允遣返非法移民

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國聯邦最高法院今天讓共和黨支持的德州法律生效，允許州執法當局逮捕涉嫌非法跨越美墨邊境的人，駁回拜登總統政府擋下這項法律的企圖。

路透社報導，聯邦最高法院保守派以6比3占多數，有3名自由派大法官持反對意見，稱今天的行動顛覆移民執法部門，而這通常是聯邦政府的管轄範圍。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說：「SB 4不只會讓德州社區變得更不安全，也會讓執法當局承受更多負擔，將在我們的南部邊界播下混亂與混淆的種子。」德州州長艾波特（Greg Abbott）稱最高法院的行動「顯然是積極的發展」。

拜登政府在下級法院對法規提出挑戰時，要求大法官凍結讓這項法律生效的司法命令。

這項措施原定3月5日生效，司法當局1月提出訴訟從中阻撓。拜登政府表示，這項法律干涉聯邦政府監管移民的權力，並違反2012年最高法院判例，因此違反了美國憲法與聯邦法律。

共和黨籍的艾波特去年12月簽署這項稱為SB 4的法律，授權州執法當局逮捕涉嫌非法進入美國的人，賦予地方官員長期以來聯邦政府享有的權力。艾波特說，這項法律是必要的，因為拜登未能執行將非法入境或重新入境定罪的聯邦法律。

大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）在自由派大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）共同簽署的反對意見書中寫道：「今日，法院在移民執法方面引發進一步的混亂與危機。」自由派大法官凱根（Elena Kagan）自行寫了另一份反對意見書。

美國被抓到非法跨越美墨邊境的移民人數創紀錄新高，共和黨人嚴厲批評拜登對移民問題的處理方式。艾波特與其他共和黨人支持前總統川普的限制性政策。川普是共和黨推出的總統候選人，將於11月5日美國總統大選挑戰拜登。

這項德州法律將非法進入或重新進入德州視為犯下德州罪行，處罰措施為入獄180天到20年。這項法院要求德州治安法官下令移民返回墨西哥，並對拒絕遵守的移民處以最高20年有期徒刑。

尚皮耶說，這項德州法律「只是共和黨官員將邊境問題政治化、同時阻撓真正解決方案的另一個例子」。

墨西哥外交部發布聲明，稱這項德州法律是「反移民的」，表示這將煽動「家庭分離、歧視和以貌取人的種族偏見」。這份聲明也提到，「在任何情況下，墨西哥都不會接受遭德州遣返的移民」。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1130320